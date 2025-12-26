Мер Харкова побачив "вихід з глухого кута" у війні в Україні: озвучено несподівану причину

Президент України Володимир Зеленський представив драфт мирного плану, який, на думку міського голови Харкова та очільника Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ) Ігоря Терехова, є своєрідною формулою виходу з глухого кута.

Фото: з відкритих джерел

"Мирний план, який презентував президент України, я розглядаю як формулу виходу з глухого кута, де війна вимірюється не лише кілометрами на карті, а людськими долями, зруйнованими оселями та розірваними сім’ями", — зазначив Терехов.

Він підкреслив, що 20 пунктів цього плану не можна сприймати як "паузу у війні". Насправді це стратегічний курс на тривалий і стійкий мир.

"Йдеться про гарантії, які не дозволять війні повернутися, та про реальну відповідальність, що працює не словами, а на практиці. Бо ми вже знаємо, до чого призводить “мир без гарантій”", — додав мер Харкова.

Терехов висловив сподівання, що мирний процес не буде зірвано агресором, а завершення війни дозволить повернутися додому мобілізованим, внутрішньо переміщеним особам та біженцям.

"Якщо фінальне рішення потребуватиме всеукраїнського референдуму, я впевнений: українці зроблять свідомий вибір", — наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський також детально розповів про 20 пунктів базового документа між Україною, США, Росією та Європою щодо завершення війни під час спілкування з журналістами.

"Зараз я готовий презентувати драфт 20-пунктного документа — framework, базовий політичний документ про закінчення війни між Україною, Америкою, Європою та Росією", — пояснив президент.

Як вже писали "Коментарі", у ніч проти 26 грудня російські безпілотники завдали серії ударів по стратегічних об’єктах на півдні України, зокрема в портах Одеської та Миколаївської областей. Внаслідок атак пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств та іноземні судна під прапорами Словаччини, Палау та Ліберії. За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення та міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, роботи з оцінки збитків і ліквідації наслідків тривають на всіх уражених об’єктах.