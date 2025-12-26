Мэр Харькова увидел "выход из тупика" в войне в Украине: озвучена неожиданная причина

Президент Украины Владимир Зеленский представил драфт мирного плана, который, по мнению городского головы Харькова и главы Ассоциации прифронтовых городов и общин (АПМГ) Игоря Терехова, является своеобразной формулой выхода из тупика.

Фото: из открытых источников

"Мирный план, который презентовал президент Украины, я рассматриваю как формулу выхода из тупика, где война измеряется не только километрами на карте, а человеческими судьбами, разрушенными домами и разорванными семьями", — отметил Терехов.

Он подчеркнул, что 20 пунктов этого плана нельзя воспринимать как паузу в войне. На самом деле, это стратегический курс на длительный и устойчивый мир.

"Речь идет о гарантиях, которые не позволят войне вернуться, и о реальной ответственности, которая работает не словами, а на практике. Потому что мы уже знаем, к чему приводит мир без гарантий", — добавил мэр Харькова.

Терехов выразил надежду, что мирный процесс не будет сорван агрессором, а завершение войны позволит вернуться домой мобилизованным, внутренне перемещенным лицам и беженцам.

"Если в финальном решении потребуется всеукраинский референдум, я уверен: украинцы сделают сознательный выбор", — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский также подробно рассказал о 20 пунктах базового документа между Украиной, США, Россией и Европой по поводу завершения войны во время общения с журналистами.

"Сейчас я готов презентовать драфт 20-пунктного документа — framework, базовый политический документ об окончании войны между Украиной, Америкой, Европой и Россией", — пояснил президент.

