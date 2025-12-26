Союзники Киева в шоке: какое одно изобретение Украины вызвало страшную панику

Наличие у Украины средств поражения дальностью более 2,5 тысяч километров вызывает определенную обеспокоенность среди западных партнеров, открывая новые возможности для влияния на производственные мощности России. Об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказал заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Украине нужно масштабировать производственные способности для создания дальнобойных дронов. Недавно в одном из европейских изданий появилась статья, где отмечалось, что Украина может ограничить производственные возможности РФ в авиационной сфере за счет ударов по отдельным предприятиям в европейской части России, которые изготавливают критически важные комплектующие".

По его словам, сейчас главной задачей является наращивание объемов производства дальнобойных средств, улучшение их технических характеристик и подготовка к тому, что противник будет активно усиливать свое противодействие.

"Также важно применять дополнительные элементы, способные отвлекать врага или перегружать его системы ПВО. Именно подобным образом действует противник против наших систем ПВО, запуская многочисленные дроны, имитирующие пролет масштабной цели", — добавил Храпчинский.

В целом перспективы развития таких средств оцениваются положительно, однако наличие вооружения, способного действовать на расстояние более 2,5 тысяч километров, в некоторой степени настораживает западных партнеров. Они осознают, что Украина фактически получила оружие, которое в свое время забрал Будапештский меморандум, подчеркнул заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ.

