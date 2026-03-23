Союзник США різко змінив тон після дій Трампа: що тепер говорить про мир в Україні

Президент Фінляндії Олександр Стубб різко змінив оцінку політики США щодо Росії та України, перейшовши від обережного оптимізму до відвертого песимізму. Про це повідомляє The Telegraph.

Александр Стубб. Фото: із відкритих джерел

Ще рік тому фінський лідер позитивно говорив про контакти з Дональдом Трампом, вважаючи, що той готовий посилити тиск на Кремль і навіть піти на нові санкції проти Володимира Путіна, що в результаті могло принести мир в Україну. Однак зараз його риторика змінилася — майбутнє трансатлантичного альянсу він описує фразою: "Рятуйте те, що можете".

За словами Стубба, за останній рік Вашингтон неодноразово завдавав ударів у відносинах з Європою: вводив торгові мита, критикував союзників і робив кроки, які підривають єдність НАТО. Ключовим фактором стало пом'якшення санкцій проти російської нафти на тлі конфлікту з Іраном, що фактично посилює економічні позиції Москви.

При цьому фінський президент визнає: ситуація для України на полі бою покращала, а переговорний процес за участю США зрушив із мертвої точки. Проте економічний тиск на Росію, за його словами, слабшає.

Стубб попереджає, що зростання цін на нафту та часткове зняття обмежень можуть приносити Кремлю до 150 мільйонів доларів щодня, підживлюючи військову машину. У таких умовах він сумнівається, що США повернуть жорсткі санкції навіть після завершення близькосхідної кризи.

Фінський лідер також зазначив, що війна довкола Ірану продемонструвала глибокі зміни у зовнішній політиці США. За його словами, Європі доведеться адаптуватися до нової реальності та діяти самостійніше, не розраховуючи на колишній рівень підтримки з боку Вашингтона.

