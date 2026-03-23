Союзник США резко изменил тон после действий Трампа: что теперь говорит о мире в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб резко изменил оценку политики США в отношении России и Украины, перейдя от осторожного оптимизма к откровенному пессимизму. Об этом сообщает The Telegraph.

Еще год назад финский лидер положительно отзывался о контактах с Дональдом Трампом, считая, что тот готов усилить давление на Кремль и даже пойти на новые санкции против Владимира Путина, что в итоге могло принести мир в Украину. Однако сейчас его риторика изменилась – будущее трансатлантического альянса он описывает фразой: "Спасайте то, что можете".

По словам Стубба, за последний год Вашингтон неоднократно наносил удары по отношениям с Европой: вводил торговые пошлины, критиковал союзников и предпринимал шаги, которые подрывают единство НАТО. Ключевым фактором стало смягчение санкций против российской нефти на фоне конфликта с Ираном, что фактически усиливает экономические позиции Москвы.

При этом финский президент признает: ситуация для Украины на поле боя улучшилась, а переговорный процесс с участием США сдвинулся с мертвой точки. Однако экономическое давление на Россию, по его словам, ослабевает.

Стубб предупреждает, что рост цен на нефть и частичное снятие ограничений могут приносить Кремлю до 150 миллионов долларов ежедневно, подпитывая военную машину. В таких условиях он сомневается, что США вернут жесткие санкции даже после завершения ближневосточного кризиса.

Финский лидер также отметил, что война вокруг Ирана продемонстрировала глубокие изменения во внешней политике США. По его словам, Европе придется адаптироваться к новой реальности и действовать более самостоятельно, не рассчитывая на прежний уровень поддержки со стороны Вашингтона.

