Итоги переговоров в США: что заявили Умеров и Уиткофф

Глава украинской делегации на переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о продвижении в согласовании позиций и сужении круга нерешенных вопросов после второго дня встреч с делегацией США во Флориде. Как передает портал "Комментарии", об этом главный украинский переговорщик сообщил в Facebook.

Умеров отметил, что во время встреч в воскресенье стороны сосредоточились "на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения наших граждан".

"Имеем продвижение в согласовании позиций и дальнейшее сужение круга нерешенных вопросов", — заявил он.

По его словам, Украина благодарна администрации Трампа за системное вовлечение в переговорный процесс и рассчитывает, что достигнутая динамика позволит перейти к следующему этапу встреч.

В свою очередь, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что в воскресенье "конструктивные переговоры продолжили вчерашний прогресс и сосредоточились на ключевых вопросах по определению устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на чрезвычайно важных гуманитарных мерах в регионе".

"Сегодня во Флориде делегации провели конструктивные переговоры, направленные на сужение круга нерешенных вопросов и поиск путей для достижения всеобъемлющего мирного соглашения", — заявил Уиткофф.

"Сегодня во Флориде делегации провели конструктивные переговоры, направленные на сужение круга нерешенных вопросов и поиск путей для достижения всеобъемлющего мирного соглашения", — заявил Уиткофф.

