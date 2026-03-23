Главная Новости Общество события Итоги переговоров в США: что заявили Умеров и Уиткофф
НОВОСТИ

Итоги переговоров в США: что заявили Умеров и Уиткофф

Киев и Вашингтон по итогам переговоров заявили о прогрессе и продвижении

23 марта 2026, 07:07
Кравцев Сергей

Глава украинской делегации на переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о продвижении в согласовании позиций и сужении круга нерешенных вопросов после второго дня встреч с делегацией США во Флориде. Как передает портал "Комментарии", об этом главный украинский переговорщик сообщил в Facebook.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Умеров отметил, что во время встреч в воскресенье стороны сосредоточились "на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения наших граждан".

"Имеем продвижение в согласовании позиций и дальнейшее сужение круга нерешенных вопросов", — заявил он.

По его словам, Украина благодарна администрации Трампа за системное вовлечение в переговорный процесс и рассчитывает, что достигнутая динамика позволит перейти к следующему этапу встреч.

В свою очередь, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что в воскресенье "конструктивные переговоры продолжили вчерашний прогресс и сосредоточились на ключевых вопросах по определению устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на чрезвычайно важных гуманитарных мерах в регионе".

Читайте также на портале "Комментарии" — специальный представитель президента США Стив Уиткофф в соцсети X рассказал о результатах первого дня встреч. По его словам, переговоры проходили в конструктивной атмосфере и были сосредоточены на конкретных шагах по продвижению переговорного процесса.

"Сегодня во Флориде делегации провели конструктивные переговоры, направленные на сужение круга нерешенных вопросов и поиск путей для достижения всеобъемлющего мирного соглашения", — заявил Уиткофф.

Также издание "Комментарии" сообщало – причина не в Иране: на Западе назвали настоящие причины, почему переговоры по Украине остановились.




