Причина не в Иране: на Западе назвали настоящие причины, почему переговоры по Украине остановились
Причина не в Иране: на Западе назвали настоящие причины, почему переговоры по Украине остановились

Споры о Донбассе и гарантиях безопасности блокируют диалог, а Кремль, по мнению дипломатов, играет на затягивание

21 марта 2026, 11:34
Автор:
Кравцев Сергей

Переговоры о завершении войны в Украине, которые с начала года ведут Киев, Москва и Вашингтон, фактически остановились. Формально это объясняют отвлечением США на ситуацию вокруг Ирана, однако реальные причины глубже. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По данным собеседников издания, диалог начал буксовать задолго до обострения на Ближнем Востоке. Главные вопросы – статус Донбасса и гарантии безопасности остаются без решения, что делает перспективы устойчивого мира крайне туманными.

Источники отмечают: стороны не приблизились к компромиссу ни по территориальным вопросам, ни по будущему Запорожской АЭС. Россия настаивает на передаче ей всего Донбасса, тогда как Украина не готова обсуждать уступки без четких международных гарантий безопасности.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что такой пакет гарантий практически согласован, однако с тех пор прогресса нет. По словам источников, ситуация зашла в замкнутый круг: без гарантий Киев не обсуждает территории, а без территориальных решений переговоры не двигаются.

В Кремле при этом отрицают кризис. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что сложные вопросы требуют времени и обсуждение продолжится. Однако европейские дипломаты считают, что Москва сознательно фокусируется на Донбассе, чтобы усилить давление на Украину через США.

По их оценке, стратегия России заключается в том, чтобы представить Киев как "несговорчивую сторону" и добиться уступок с помощью Вашингтона. При этом Кремль не спешит идти на компромиссы, рассчитывая на постепенное ухудшение позиций Украины.

Дополнительным фактором напряженности остаются требования Москвы по вопросам безопасности, включая нерасширение НАТО. При этом Россия не стремится привлекать европейские страны к переговорам, хотя без них обсуждение архитектуры безопасности на континенте невозможно.

На фоне отсутствия прогресса эксперты считают, что мирный процесс может затянуться на неопределенное время.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская делегация уже в США: появились новые подробности о переговорах.




Источник: https://www.bbc.com/russian/articles/cly930lqwj8o
