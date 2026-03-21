Причина не в Ірані: на Заході назвали справжні причини, чому переговори щодо України зупинилися
Причина не в Ірані: на Заході назвали справжні причини, чому переговори щодо України зупинилися

Суперечки про Донбас та гарантії безпеки блокують діалог, а Кремль, на думку дипломатів, грає на затягування

21 березня 2026, 11:34
Кравцев Сергей

Переговори щодо завершення війни в Україні, які з початку року ведуть Київ, Москва та Вашингтон, фактично зупинилися. Формально це пояснюють відволіканням США на ситуацію навколо Ірану, проте реальні причини глибші. Про це повідомляє ВВС з посиланням на джерела.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників, діалог почав буксувати задовго до загострення на Близькому Сході. Головні питання – статус Донбасу та гарантії безпеки залишаються без вирішення, що робить перспективи сталого світу вкрай туманними.

Джерела зазначають: сторони не наблизилися до компромісу ні з територіальних питань, ні щодо майбутнього Запорізької АЕС. Росія наполягає на передачі їй всього Донбасу, тоді як Україна не готова обговорювати поступки без чітких міжнародних гарантій безпеки.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що такий пакет гарантій практично узгоджений, проте прогресу відтоді немає. За словами джерел, ситуація зайшла до замкнутого кола: без гарантій Київ не обговорює території, а без територіальних рішень переговори не рухаються.

У Кремлі при цьому заперечують кризу. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що складні питання потребують часу та обговорення продовжиться. Однак європейські дипломати вважають, що Москва свідомо фокусується на Донеччині, щоб посилити тиск на Україну через США.

За їхньою оцінкою, стратегія Росії полягає в тому, щоб представити Київ як "незговірливий бік" і досягти поступок за допомогою Вашингтона. При цьому Кремль не поспішає йти на компроміси з розрахунком на поступове погіршення позицій України.

Додатковим фактором напруженості залишаються вимоги Москви з питань безпеки, включаючи нерозширення НАТО. При цьому Росія не прагне залучати європейські країни до переговорів, хоча без них обговорення безпекової архітектури на континенті неможливе.

На тлі відсутності прогресу експерти вважають, що мирний процес може тривати на невизначений час.

Читайте також на порталі "Коментарі" – українська делегація вже у США: з'явилися нові подробиці про переговори.




Джерело: https://www.bbc.com/russian/articles/cly930lqwj8o
