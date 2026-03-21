logo

BTC/USD

70751

ETH/USD

2154.24

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Украинская делегация уже в США: появились новые подробности о переговорах
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская делегация уже в США: появились новые подробности о переговорах

Украинская делегация прибыла в США для встречи с Уиткоффом и Кушнером

21 марта 2026, 07:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинская переговорная группа прибыла в Майами для двусторонних переговоров с представителями США.

Переговоры в США. Фото: из открытых источников

Сообщается, что в украинскую делегацию входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.                              

Американскую сторону будут представлять спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Стоит отметить, что перед переговорами президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил секретарю СНБО Рустему Умерову привлечь МИД и наших военных для оценки имеющихся международных инициатив по Ормузскому проливу и реальной готовности стран мира участвовать в стабилизационных миссиях.                    

Читайте также на портале "Комментарии" — 21 марта переговоры в США состоятся только между Киевом и Вашингтоном. Официальной делегации от РФ на них не будет. Соответствующее заявление во время общения с представителями масс-медиа сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало – подавляющее большинство, а именно 71% украинцев, не верят, что переговоры приведут к устойчивому миру. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

71% опрошенных не верят, что нынешние переговоры приведут к установившемуся миру. Противоположного мнения всего 25%.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости