Украинская переговорная группа прибыла в Майами для двусторонних переговоров с представителями США.

Переговоры в США. Фото: из открытых источников

Сообщается, что в украинскую делегацию входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Американскую сторону будут представлять спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Стоит отметить, что перед переговорами президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил секретарю СНБО Рустему Умерову привлечь МИД и наших военных для оценки имеющихся международных инициатив по Ормузскому проливу и реальной готовности стран мира участвовать в стабилизационных миссиях.

21 марта переговоры в США состоятся только между Киевом и Вашингтоном. Официальной делегации от РФ на них не будет. Соответствующее заявление во время общения с представителями масс-медиа сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

подавляющее большинство, а именно 71% украинцев, не верят, что переговоры приведут к устойчивому миру. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

