Українська делегація вже у США: з'явилися нові подробиці про переговори
Українська делегація вже у США: з'явилися нові подробиці про переговори

Українська делегація прибула до США для зустрічі з Вїткоффом та Кушнером

21 березня 2026, 07:27
Кравцев Сергей

Українська переговорна група прибула до Майамі для двосторонніх переговорів із представниками США.

Переговори у США. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що до української делегації входять секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Американську сторону представлятимуть спецпосланець Білого дому Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Варто зазначити, що перед переговорами президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив секретарю РНБО Рустему Умерову залучити МЗС та наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях.                                                                                               

Читайте також на порталі "Коментарі" — 21 березня переговори у США відбудуться лише між Києвом та Вашингтоном. Офіційної делегації від РФ на них не буде. Відповідну заяву під час спілкування з представниками мас-медіа зробив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Також видання "Коментарі" повідомляло – переважна більшість, а саме 71% українців не вірять, що переговори призведуть до сталого світу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

71% опитаних не вірять, що нинішні переговори приведуть до світу, що встановився. Протилежної думки лише 25%.




