Українська переговорна група прибула до Майамі для двосторонніх переговорів із представниками США.

Повідомляється, що до української делегації входять секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Американську сторону представлятимуть спецпосланець Білого дому Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Варто зазначити, що перед переговорами президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив секретарю РНБО Рустему Умерову залучити МЗС та наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях.

21 березня переговори у США відбудуться лише між Києвом та Вашингтоном. Офіційної делегації від РФ на них не буде. Відповідну заяву під час спілкування з представниками мас-медіа зробив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

переважна більшість, а саме 71% українців не вірять, що переговори призведуть до сталого світу. про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

71% опитаних не вірять, що нинішні переговори приведуть до світу, що встановився. Протилежної думки лише 25%.



