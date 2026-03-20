Сколько украинцев верят, что переговоры приведут к миру: новые результаты опроса

Подавляющее большинство, а именно 71% украинцев, не верят, что переговоры приведут к устойчивому миру. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

25% придерживаются противоположного мнения.

При этом показатели с начала 2026 практически не изменились — скептицизм среди украинцев остается стабильным.

КМИС выяснял, почему люди не верят в успех переговоров. Среди ответивших отрицательно: 52% — не доверяют России и не видят признаков, что она готова остановить войну; 14% – ссылаются на то, что переговоры продолжаются давно и без результата; 10% — считают, что власти Украины делают недостаточно; 10% – не верят в поддержку Запада.

"Основной причиной является недоверие России (которая постоянно открыто демонстрирует цель уничтожить Украину), но также существенной проблемой является кризис доверия к западным партнерам, особенно США", — заявил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

По его словам, для большинства украинцев мир не будет иметь смысла, если он будет "на любых условиях" – люди ожидают надежных и конкретных гарантий безопасности.

Скептицизм по поводу переговоров тесно связан с общим падением доверия к партнерам Украины.

