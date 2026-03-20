logo

BTC/USD

70314

ETH/USD

2140.22

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Сколько украинцев верят, что переговоры приведут к миру: новые результаты опроса
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев верят, что переговоры приведут к миру: новые результаты опроса

Показатели с начала 2026 года практически не изменились – скептицизм среди украинцев остается стабильным

20 марта 2026, 14:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Подавляющее большинство, а именно 71% украинцев, не верят, что переговоры приведут к устойчивому миру. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Переговоры. Фото: из открытых источников

71% опрошенных не верят, что нынешние переговоры приведут к установившемуся миру. Противоположного мнения всего 25%.

При этом показатели с начала 2026 практически не изменились — скептицизм среди украинцев остается стабильным.

КМИС выяснял, почему люди не верят в успех переговоров. Среди ответивших отрицательно: 52% — не доверяют России и не видят признаков, что она готова остановить войну; 14% – ссылаются на то, что переговоры продолжаются давно и без результата; 10% — считают, что власти Украины делают недостаточно; 10% – не верят в поддержку Запада.

"Основной причиной является недоверие России (которая постоянно открыто демонстрирует цель уничтожить Украину), но также существенной проблемой является кризис доверия к западным партнерам, особенно США", — заявил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

По его словам, для большинства украинцев мир не будет иметь смысла, если он будет "на любых условиях" – люди ожидают надежных и конкретных гарантий безопасности.

Скептицизм по поводу переговоров тесно связан с общим падением доверия к партнерам Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — несмотря на четвертый год полномасштабной войны, большинство украинцев, а именно 69% считают себя счастливыми. В то же время, страна продолжает жить в условиях постоянного стресса и потерь. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/bilshe-ukrayintsiv-proti-viboriv-pid-chas-1773823017.html
Теги:

Новости

Все новости