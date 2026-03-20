Скільки українців вірять, що переговори дадуть мир: нові результати опитування

Переважна більшість, а саме 71% українців не вірять, що перемовини приведуть до сталого миру. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

71% опитаних не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру. Протилежної думки лише 25%.

При цьому показники з початку 2026 року практично не змінилися — скептицизм серед українців залишається стабільним.

КМІС з'ясовував, чому люди не вірять в успіх перемовин. Серед тих, хто відповів негативно: 52% — не довіряють Росії і не бачать ознак, що вона готова зупинити війну; 14% — посилаються на те, що перемовини тривають давно і без результату; 10% — вважають, що влада України робить недостатньо; 10% — не вірять у підтримку Заходу.

"Основною причиною є недовіра Росії (яка постійно відкрито демонструє мету знищити Україну), але також суттєвою проблемою є криза довіри до західних партнерів, особливо — США", — заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

За його словами, для більшості українців мир не матиме сенсу, якщо він буде "на будь-яких умовах" — люди очікують надійних і конкретних гарантій безпеки.

Скептицизм щодо перемовин тісно пов'язаний із загальним падінням довіри до партнерів України.

