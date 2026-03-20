logo_ukra

BTC/USD

70314

ETH/USD

2140.22

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Скільки українців вірять, що переговори дадуть мир: нові результати опитування
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки українців вірять, що переговори дадуть мир: нові результати опитування

Показники з початку 2026 року практично не змінилися - скептицизм серед українців залишається стабільним

20 березня 2026, 14:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переважна більшість, а саме 71% українців не вірять, що перемовини приведуть до сталого миру. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Переговори. Фото: з відкритих джерел

71% опитаних не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру. Протилежної думки лише 25%.

При цьому показники з початку 2026 року практично не змінилися — скептицизм серед українців залишається стабільним.

КМІС з'ясовував, чому люди не вірять в успіх перемовин. Серед тих, хто відповів негативно: 52% — не довіряють Росії і не бачать ознак, що вона готова зупинити війну; 14% — посилаються на те, що перемовини тривають давно і без результату; 10% — вважають, що влада України робить недостатньо; 10% — не вірять у підтримку Заходу.

"Основною причиною є недовіра Росії (яка постійно відкрито демонструє мету знищити Україну), але також суттєвою проблемою є криза довіри до західних партнерів, особливо — США", — заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

За його словами, для більшості українців мир не матиме сенсу, якщо він буде "на будь-яких умовах" — люди очікують надійних і конкретних гарантій безпеки.

Скептицизм щодо перемовин тісно пов'язаний із загальним падінням довіри до партнерів України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — попри четвертий рік повномасштабної війни, більшість українців, а саме 69% вважають себе щасливими. Водночас країна продовжує жити в умовах постійного стресу та втрат. Про це свідчать результати дослідження Київський міжнародний інститут соціології.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/bilshe-ukrayintsiv-proti-viboriv-pid-chas-1773823017.html
Теги:

Новини

Всі новини