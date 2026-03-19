Щастя під обстрілами: скільки українців попри війну називають себе щасливими

Попри четвертий рік повномасштабної війни, більшість українців, а саме 69% вважають себе щасливими. Водночас країна продовжує жити в умовах постійного стресу та втрат. Про це свідчать результати дослідження Київський міжнародний інститут соціології.

За даними соціологів, у 2025 році 80% опитаних хоча б раз переживали серйозні стресові ситуації. Найпоширенішими причинами стали бомбардування та обстріли – їх зазнав кожен третій респондент (36%). Ще 20% українців втратили близьких, а 21% зіткнулися з тривалою розлукою з рідними.

Суттєвими залишаються і проблеми зі здоров’ям: 13% опитаних перенесли власну хворобу або операцію, ще 9% повідомили про важкі захворювання близьких. Крім того, 15% респондентів відчували безпорадність, 11% — втрату довіри, а кожен десятий (10%) залишався без роботи. Ще 7% опинялися без засобів до існування.

Водночас 14% українців заявили, що не переживали жодних стресових ситуацій. Соціологи відзначають, що цей показник різко знизився після пандемії COVID-19 та досяг мінімуму у 2023 році — лише 8%. Згодом частка таких людей почала зростати.

Експерти пояснюють це поступовою адаптацією суспільства до життя в умовах війни. Водночас поєднання військових, соціальних та особистих факторів формує складний психологічний фон. За оцінками КМІС, навіть за високого рівня стресу українці демонструють здатність зберігати відчуття щастя, що може свідчити як про внутрішню стійкість, так і про зміну сприйняття реальності.

