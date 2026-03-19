Счастье под обстрелами: сколько украинцев, несмотря на войну, называют себя счастливыми

Несмотря на четвертый год полномасштабной войны большинство украинцев, а именно 69% считают себя счастливыми. В то же время, страна продолжает жить в условиях постоянного стресса и потерь. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии.

По данным социологов, в 2025 году 80% опрошенных хотя бы раз переживали серьезные стрессовые ситуации. Самыми распространенными причинами стали бомбардировки и обстрелы – их подвергся каждый третий респондент (36%). Еще 20% украинцев потеряли близких, а 21% столкнулись с продолжительной разлукой с родными.

Существенными остаются и проблемы со здоровьем: 13% опрошенных перенесли собственную болезнь или операцию, еще 9% сообщили о тяжелых заболеваниях близких. Кроме того, 15% респондентов ощущали беспомощность, 11% — утрату доверия, а каждый десятый (10%) оставался без работы. Еще 7% оказывались без средств к существованию.

В то же время, 14% украинцев заявили, что не переживали никаких стрессовых ситуаций. Социологи отмечают, что этот показатель резко снизился после пандемии COVID-19 и достиг минимума в 2023 году только 8%. Со временем доля таких людей начала расти.

Эксперты объясняют это постепенной адаптацией общества к жизни в условиях войны. В то же время, сочетание военных, социальных и личных факторов формирует сложный психологический фон. По оценкам КМИС, даже при высоком уровне стресса украинцы демонстрируют способность сохранять ощущение счастья, что может свидетельствовать как о внутренней стойкости, так и об изменении восприятия реальности.

