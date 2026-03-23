Підсумки переговорів у США: що заявили Умєров та Віткофф

Кравцев Сергей
Глава української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров заявив про просування у відповідності до позицій та звуження кола невирішених питань після другого дня зустрічей з делегацією США у Флориді. Як повідомляє портал "Коментарі", про це головний український переговорник повідомив у Facebook.
Умеров зазначив, що під час зустрічей у неділю сторони зосередилися "на питаннях надійних гарантій безпеки та гуманітарного треку, зокрема обміну та повернення наших громадян".
За його словами, Україна вдячна адміністрації Трампа за системне залучення до переговорного процесу та розраховує, що досягнута динаміка дозволить перейти до наступного етапу зустрічей.
У свою чергу спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що в неділю "конструктивні переговори продовжили вчорашній прогрес і зосередилися на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на надзвичайно важливих гуманітарних заходах у регіоні".
