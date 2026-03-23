Підсумки переговорів у США: що заявили Умєров та Віткофф

Глава української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров заявив про просування у відповідності до позицій та звуження кола невирішених питань після другого дня зустрічей з делегацією США у Флориді. Як повідомляє портал "Коментарі", про це головний український переговорник повідомив у Facebook.

Умеров зазначив, що під час зустрічей у неділю сторони зосередилися "на питаннях надійних гарантій безпеки та гуманітарного треку, зокрема обміну та повернення наших громадян".

"Маємо просування у відповідності позицій та подальше звуження кола невирішених питань", — заявив він.

За його словами, Україна вдячна адміністрації Трампа за системне залучення до переговорного процесу та розраховує, що досягнута динаміка дозволить перейти до наступного етапу зустрічей.

У свою чергу спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що в неділю "конструктивні переговори продовжили вчорашній прогрес і зосередилися на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на надзвичайно важливих гуманітарних заходах у регіоні".

"Сьогодні у Флориді делегації провели конструктивні переговори, спрямовані на звуження кола невирішених питань та пошук шляхів для досягнення всеосяжної мирної угоди", — заявив Віткофф.

"Сьогодні у Флориді делегації провели конструктивні переговори, спрямовані на звуження кола невирішених питань та пошук шляхів для досягнення всеосяжної мирної угоди", — заявив Віткофф.

