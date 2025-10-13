Сотні загиблих солдатів рф: Росія жене армію на мʼясо

Рубрики
Ткачова Марія
Рота бійців із 5-ї окремої штурмової Київської бригади повідомляє, що російські підрозділи зазнають великих втрат на Олександрівському напрямку і змушені постійно ротаціювати війська. Натомість окупанти начебто підтягують на "заміщення" переважно нещодавно мобілізовані підрозділи або вербованих із місць позбавлення волі.
Втрати армії рф
"Місця, де противник якимось чином просувається, даються йому дуже великою кров’ю — ви навіть уявити не можете. Це не поодинокі випадки, це сотні загиблих на окремих ділянках", — каже командир роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр Микола Зінько. За його словами, окупант "закидує м’ясом": один підрозділ виснажується і змінюється іншим, який продовжує наступ.
Зінько підкреслює, що така практика ротацій і заміни особового складу свідчить про великі людські втрати у противника та про те, що навіть локальні прориви дістаються окупантам дорогою ціною.