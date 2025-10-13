logo_ukra

BTC/USD

114535

ETH/USD

4100.89

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Сотні загиблих солдатів рф: Росія жене армію на мʼясо
commentss НОВИНИ Всі новини

Сотні загиблих солдатів рф: Росія жене армію на мʼясо

5-та окрема штурмова бригада про Олександрівський напрямок

13 жовтня 2025, 14:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Рота бійців із 5-ї окремої штурмової Київської бригади повідомляє, що російські підрозділи зазнають великих втрат на Олександрівському напрямку і змушені постійно ротаціювати війська. Натомість окупанти начебто підтягують на "заміщення" переважно нещодавно мобілізовані підрозділи або вербованих із місць позбавлення волі.

Сотні загиблих солдатів рф: Росія жене армію на мʼясо

Втрати армії рф

"Місця, де противник якимось чином просувається, даються йому дуже великою кров’ю — ви навіть уявити не можете. Це не поодинокі випадки, це сотні загиблих на окремих ділянках", — каже командир роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр Микола Зінько. За його словами, окупант "закидує м’ясом": один підрозділ виснажується і змінюється іншим, який продовжує наступ.

Зінько підкреслює, що така практика ротацій і заміни особового складу свідчить про великі людські втрати у противника та про те, що навіть локальні прориви дістаються окупантам дорогою ціною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що регіони РФ різко скоротили оновлення старих ліфтів у багатоповерхівках через фінансову кризу у фондах капремонту. За даними російського ліфтового об’єднання, з січня по жовтень цього року закупили лише 9,8 тис. нових ліфтів, що на 17% менше, ніж торік. У грошовому вимірі обсяги впали до 38,7 млрд рублів, тоді як минулого року витрати сягали 60,6 млрд.
Гендиректор асоціації Петро Харламов пояснив, що причина скорочення — нестача коштів на спеціальних рахунках будинків і в регіональних фондах капремонту, які наповнюються внесками громадян. За офіційними даними, у Росії експлуатується близько 605 тис. ліфтів, із яких приблизно 50 тис. уже відслужили свій термін у 25 років, а ще 60 тис. потребуватимуть заміни до 2030 року. Для цього потрібно понад 436 млрд рублів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DONregion/64979
Теги:

Новини

Всі новини