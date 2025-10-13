Рота бійців із 5-ї окремої штурмової Київської бригади повідомляє, що російські підрозділи зазнають великих втрат на Олександрівському напрямку і змушені постійно ротаціювати війська. Натомість окупанти начебто підтягують на "заміщення" переважно нещодавно мобілізовані підрозділи або вербованих із місць позбавлення волі.

Втрати армії рф

"Місця, де противник якимось чином просувається, даються йому дуже великою кров’ю — ви навіть уявити не можете. Це не поодинокі випадки, це сотні загиблих на окремих ділянках", — каже командир роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр Микола Зінько. За його словами, окупант "закидує м’ясом": один підрозділ виснажується і змінюється іншим, який продовжує наступ.

Зінько підкреслює, що така практика ротацій і заміни особового складу свідчить про великі людські втрати у противника та про те, що навіть локальні прориви дістаються окупантам дорогою ціною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р егіони РФ різко скоротили оновлення старих ліфтів у багатоповерхівках через фінансову кризу у фондах капремонту. За даними російського ліфтового об’єднання, з січня по жовтень цього року закупили лише 9,8 тис. нових ліфтів, що на 17% менше, ніж торік. У грошовому вимірі обсяги впали до 38,7 млрд рублів, тоді як минулого року витрати сягали 60,6 млрд.

Гендиректор асоціації Петро Харламов пояснив, що причина скорочення — нестача коштів на спеціальних рахунках будинків і в регіональних фондах капремонту, які наповнюються внесками громадян. За офіційними даними, у Росії експлуатується близько 605 тис. ліфтів, із яких приблизно 50 тис. уже відслужили свій термін у 25 років, а ще 60 тис. потребуватимуть заміни до 2030 року. Для цього потрібно понад 436 млрд рублів.

