У Росії наступила фінансова криза: на чому почали економити

Ткачова Марія
Регіони РФ різко скоротили оновлення старих ліфтів у багатоповерхівках через фінансову кризу у фондах капремонту. За даними російського ліфтового об’єднання, з січня по жовтень цього року закупили лише 9,8 тис. нових ліфтів, що на 17% менше, ніж торік. У грошовому вимірі обсяги впали до 38,7 млрд рублів, тоді як минулого року витрати сягали 60,6 млрд.
Економічний стан росіі
Гендиректор асоціації Петро Харламов пояснив, що причина скорочення — нестача коштів на спеціальних рахунках будинків і в регіональних фондах капремонту, які наповнюються внесками громадян.
За офіційними даними, у Росії експлуатується близько 605 тис. ліфтів, із яких приблизно 50 тис. уже відслужили свій термін у 25 років, а ще 60 тис. потребуватимуть заміни до 2030 року. Для цього потрібно понад 436 млрд рублів.
У Мінбуді РФ раніше пропонували вирішити проблему шляхом списання двох третин боргів регіонів за бюджетними кредитами у разі закупівлі обладнання для капремонту.