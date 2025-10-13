logo

Главная Новости Общество события В России наступил финансовый кризис: на чем начали экономить
В России наступил финансовый кризис: на чем начали экономить

В России обвалились закупки новых лифтов из-за нехватки средств

13 октября 2025, 14:40
Автор:
Ткачова Марія

Регионы РФ резко сократили обновление старых лифтов в многоэтажках из-за финансового кризиса в фондах капремонта. По данным российского лифтового объединения, с января по октябрь этого года закупили всего 9,8 тыс. новых лифтов, что на 17% меньше, чем в прошлом. В денежном измерении объемы упали до 38,7 млрд рублей, тогда как в прошлом году расходы достигали 60,6 млрд. рублей.

В России наступил финансовый кризис: на чем начали экономить

Экономическое состояние России

Гендиректор ассоциации Петр Харламов пояснил, что причина сокращения — нехватка средств на специальных счетах домов и региональных фондах капремонта, которые наполняются вкладами граждан.

По официальным данным, в России эксплуатируется около 605 тыс. лифтов, из которых примерно 50 тыс. уже отслужили свой срок в 25 лет, а еще 60 тыс. будут нуждаться в замене к 2030 году. Для этого требуется более 436 миллиардов рублей.

В Минстрое РФ ранее предлагалось решить проблему путем списания двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам в случае закупки оборудования для капремонта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Новоэкономическом направлении враг попытался провести штурм украинских позиций с применением боевых машин пехоты — об этом сообщил боец Сил обороны Станислав Бунятов с позывным "Осман".
По его словам, противник привлек к атаке пять единиц бронетехники, из которых три были уничтожены во время боя. Несмотря на потери, российские подразделения продолжают возвращаться к привычным тактикам штурма, время от времени надеясь прорвать оборону на узких направлениях. "Осман" подчеркнул, что только решительный, энергичный ответ украинских подразделений позволяет сдерживать врага и не давать ему реализовать свои "грандиозные" планы. Даже этот локальный эпизод демонстрирует простое правило: отсутствие адекватного ответа провоцирует противника на очередные более агрессивные и опасные шаги.



Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/38584
