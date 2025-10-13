В России наступил финансовый кризис: на чем начали экономить

Регионы РФ резко сократили обновление старых лифтов в многоэтажках из-за финансового кризиса в фондах капремонта. По данным российского лифтового объединения, с января по октябрь этого года закупили всего 9,8 тыс. новых лифтов, что на 17% меньше, чем в прошлом. В денежном измерении объемы упали до 38,7 млрд рублей, тогда как в прошлом году расходы достигали 60,6 млрд. рублей.

Экономическое состояние России

Гендиректор ассоциации Петр Харламов пояснил, что причина сокращения — нехватка средств на специальных счетах домов и региональных фондах капремонта, которые наполняются вкладами граждан.

По официальным данным, в России эксплуатируется около 605 тыс. лифтов, из которых примерно 50 тыс. уже отслужили свой срок в 25 лет, а еще 60 тыс. будут нуждаться в замене к 2030 году. Для этого требуется более 436 миллиардов рублей.

В Минстрое РФ ранее предлагалось решить проблему путем списания двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам в случае закупки оборудования для капремонта.

