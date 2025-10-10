Де росіяни намагаються прорвати оборону

На Новоекономічному напрямку ворог спробував провести штурм українських позицій із застосуванням бойових машини піхоти — про це повідомив боєць Сил оборони Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Росіяни намагаються прорвати оборону

За його словами, противник залучив до атаки п’ять одиниць бронетехніки, з яких три були знищені під час бою. Попри втрати, російські підрозділи продовжують повертатися до звичних тактик штурму, час від часу сподіваючись прорвати оборону на вузьких напрямках.

"Осман" підкреслив, що лише рішуча, енергійна відповідь українських підрозділів дозволяє стримувати ворога і не давати йому реалізувати свої "грандіозні" плани. Навіть цей локальний епізод демонструє просте правило: відсутність адекватної відповіді провокує противника на чергові більш агресивні й небезпечні кроки.

Військовий також звернув увагу на те, що тактика росіян у локальних штурмах нагадує їхні провокації в Європі: де немає швидкої й жорсткої реакції — там супротивник нарощує активність. Тому утримання позицій і рішучі дії залишаються ключем до збереження контролю над фронтом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Добропільському напрямку українські Сили оборони відбили масштабну атаку російських військ, які намагалися прорвати оборону та зайти у населений пункт Володимирівка. Про деталі бою повідомив начальник управління штурмовими підрозділами Валентин Манько.

За його словами, штурм розпочався 9 жовтня, коли противник висунувся трьома колонами бронетехніки та мотоциклів. Перші дві колони — близько 40 одиниць легкої техніки та мотоциклів — діяли як відволікаючі групи, які були повністю знищені українськими захисниками.

