logo_ukra

BTC/USD

118483

ETH/USD

4113.29

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Де росіяни намагаються прорвати оборону
commentss НОВИНИ Всі новини

Де росіяни намагаються прорвати оборону

Українські військові знищили три з п’яти БМП противника під час штурму Новоекономічного, відбивши атаку та не дозволивши ворогу прорвати оборону

10 жовтня 2025, 19:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Новоекономічному напрямку ворог спробував провести штурм українських позицій із застосуванням бойових машини піхоти — про це повідомив боєць Сил оборони Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Де росіяни намагаються прорвати оборону

Росіяни намагаються прорвати оборону

За його словами, противник залучив до атаки п’ять одиниць бронетехніки, з яких три були знищені під час бою. Попри втрати, російські підрозділи продовжують повертатися до звичних тактик штурму, час від часу сподіваючись прорвати оборону на вузьких напрямках.

"Осман" підкреслив, що лише рішуча, енергійна відповідь українських підрозділів дозволяє стримувати ворога і не давати йому реалізувати свої "грандіозні" плани. Навіть цей локальний епізод демонструє просте правило: відсутність адекватної відповіді провокує противника на чергові більш агресивні й небезпечні кроки.

Військовий також звернув увагу на те, що тактика росіян у локальних штурмах нагадує їхні провокації в Європі: де немає швидкої й жорсткої реакції — там супротивник нарощує активність. Тому утримання позицій і рішучі дії залишаються ключем до збереження контролю над фронтом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Добропільському напрямку українські Сили оборони відбили масштабну атаку російських військ, які намагалися прорвати оборону та зайти у населений пункт Володимирівка. Про деталі бою повідомив начальник управління штурмовими підрозділами Валентин Манько.
За його словами, штурм розпочався 9 жовтня, коли противник висунувся трьома колонами бронетехніки та мотоциклів. Перші дві колони — близько 40 одиниць легкої техніки та мотоциклів — діяли як відволікаючі групи, які були повністю знищені українськими захисниками.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/stanislav_osman/9720
Теги:

Новини

Всі новини