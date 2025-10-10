Де росіяни намагаються прорвати оборону

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
На Новоекономічному напрямку ворог спробував провести штурм українських позицій із застосуванням бойових машини піхоти — про це повідомив боєць Сил оборони Станіслав Бунятов з позивним "Осман".
Росіяни намагаються прорвати оборону
За його словами, противник залучив до атаки п’ять одиниць бронетехніки, з яких три були знищені під час бою. Попри втрати, російські підрозділи продовжують повертатися до звичних тактик штурму, час від часу сподіваючись прорвати оборону на вузьких напрямках.
"Осман" підкреслив, що лише рішуча, енергійна відповідь українських підрозділів дозволяє стримувати ворога і не давати йому реалізувати свої "грандіозні" плани. Навіть цей локальний епізод демонструє просте правило: відсутність адекватної відповіді провокує противника на чергові більш агресивні й небезпечні кроки.
Військовий також звернув увагу на те, що тактика росіян у локальних штурмах нагадує їхні провокації в Європі: де немає швидкої й жорсткої реакції — там супротивник нарощує активність. Тому утримання позицій і рішучі дії залишаються ключем до збереження контролю над фронтом.