На Новоэкономическом направлении враг попытался провести штурм украинских позиций с применением боевых машин пехоты — об этом сообщил боец Сил обороны Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Россияне пытаются прорвать оборону

По его словам, противник привлек к атаке пять единиц бронетехники, из которых три были уничтожены во время боя. Несмотря на потери, российские подразделения продолжают возвращаться к привычным тактикам штурма, время от времени надеясь прорвать оборону на узких направлениях.

"Осман" подчеркнул, что только решительный, энергичный ответ украинских подразделений позволяет сдерживать врага и не давать ему реализовать свои "грандиозные" планы. Даже этот локальный эпизод демонстрирует простое правило: отсутствие адекватного ответа провоцирует противника на очередные более агрессивные и опасные шаги.

Военный также обратил внимание, что тактика россиян в локальных штурмах напоминает их провокации в Европе: где нет быстрой и жесткой реакции — там противник наращивает активность. Поэтому удержание позиций и решительные деяния остаются ключом к сохранению контроля за фронтом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Добропольском направлении украинские Силы обороны отразили масштабную атаку российских войск, пытавшихся прорвать оборону и зайти в населенный пункт Владимировка. О деталях боя сообщил начальник управления штурмовыми подразделениями Валентин Манько.

По его словам, штурм начался 9 октября, когда противник выдвинулся тремя колоннами бронетехники и мотоциклов. Первые две колонны — около 40 единиц легкой техники и мотоциклов — действовали как отвлекающие группы, полностью уничтоженные украинскими защитниками.

