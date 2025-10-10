Где россияне пытаются прорвать оборону

Рубрики
На Новоэкономическом направлении враг попытался провести штурм украинских позиций с применением боевых машин пехоты — об этом сообщил боец Сил обороны Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Россияне пытаются прорвать оборону
По его словам, противник привлек к атаке пять единиц бронетехники, из которых три были уничтожены во время боя. Несмотря на потери, российские подразделения продолжают возвращаться к привычным тактикам штурма, время от времени надеясь прорвать оборону на узких направлениях.
"Осман" подчеркнул, что только решительный, энергичный ответ украинских подразделений позволяет сдерживать врага и не давать ему реализовать свои "грандиозные" планы. Даже этот локальный эпизод демонстрирует простое правило: отсутствие адекватного ответа провоцирует противника на очередные более агрессивные и опасные шаги.
Военный также обратил внимание, что тактика россиян в локальных штурмах напоминает их провокации в Европе: где нет быстрой и жесткой реакции — там противник наращивает активность. Поэтому удержание позиций и решительные деяния остаются ключом к сохранению контроля за фронтом.