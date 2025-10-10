logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Прорив російської техніки на Добропільському напрямку
Прорив російської техніки на Добропільському напрямку

Українські військові відбили потужний штурм Володимирівки на Добропільському напрямку, знищивши більшість російської техніки ще на підходах до населеного пункту

10 жовтня 2025, 18:57
Автор:
Ткачова Марія

На Добропільському напрямку українські Сили оборони відбили масштабну атаку російських військ, які намагалися прорвати оборону та зайти у населений пункт Володимирівка. Про деталі бою повідомив начальник управління штурмовими підрозділами Валентин Манько.

Прорив російської техніки на Добропільському напрямку

Масований штурм росіян

За його словами, штурм розпочався 9 жовтня, коли противник висунувся трьома колонами бронетехніки та мотоциклів. Перші дві колони — близько 40 одиниць легкої техніки та мотоциклів — діяли як відволікаючі групи, які були повністю знищені українськими захисниками.

Основну атаку здійснювала третя колона, до складу якої входило 7 одиниць бронетехніки, зокрема 3 танки. За словами Манька, більшість техніки була знищена ще на підходах до Володимирівки, однак кілька машин прорвалися до околиць.

"Хлопці красиво відпрацювали — не дали їм висадитися. Максимум техніки розбили ще на під’їздах, решту зустріли вже у самому населеному пункті", — розповів Манько.


Попри це, близько 20 російських військових “заскочили” у Володимирівку, однак більшість з них була ліквідована вночі та вранці наступного дня. Українські підрозділи провели зачистку території й повністю стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.

Аналітики зазначають, що штурм Володимирівки — це спроба ворога розширити плацдарм на Добропільському напрямку, використовуючи мобільні групи з бронетехнікою та мотоциклами. Проте завдяки злагодженим діям українських підрозділів атака завершилася для росіян значними втратами в живій силі та техніці.

Орієнтовна лінія фронту на цій ділянці оприлюднена на мапі аналітиків DeepState, де видно, що противнику не вдалося закріпитися у Володимирівці, а всі спроби штурму були зупинені.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Україні тривають наслідки масованої ракетної атаки, під час якої росія цілеспрямовано вдарила по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури. Через пошкодження енергосистеми в більшості областей країни діють екстрені відключення електроенергії.



Джерело: https://t.me/suspilnedonbas/35591
