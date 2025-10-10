Прорив російської техніки на Добропільському напрямку

На Добропільському напрямку українські Сили оборони відбили масштабну атаку російських військ, які намагалися прорвати оборону та зайти у населений пункт Володимирівка. Про деталі бою повідомив начальник управління штурмовими підрозділами Валентин Манько.

Масований штурм росіян

За його словами, штурм розпочався 9 жовтня, коли противник висунувся трьома колонами бронетехніки та мотоциклів. Перші дві колони — близько 40 одиниць легкої техніки та мотоциклів — діяли як відволікаючі групи, які були повністю знищені українськими захисниками.

Основну атаку здійснювала третя колона, до складу якої входило 7 одиниць бронетехніки, зокрема 3 танки. За словами Манька, більшість техніки була знищена ще на підходах до Володимирівки, однак кілька машин прорвалися до околиць.

"Хлопці красиво відпрацювали — не дали їм висадитися. Максимум техніки розбили ще на під’їздах, решту зустріли вже у самому населеному пункті", — розповів Манько.





Попри це, близько 20 російських військових “заскочили” у Володимирівку, однак більшість з них була ліквідована вночі та вранці наступного дня. Українські підрозділи провели зачистку території й повністю стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.

Аналітики зазначають, що штурм Володимирівки — це спроба ворога розширити плацдарм на Добропільському напрямку, використовуючи мобільні групи з бронетехнікою та мотоциклами. Проте завдяки злагодженим діям українських підрозділів атака завершилася для росіян значними втратами в живій силі та техніці.

Орієнтовна лінія фронту на цій ділянці оприлюднена на мапі аналітиків DeepState, де видно, що противнику не вдалося закріпитися у Володимирівці, а всі спроби штурму були зупинені.

