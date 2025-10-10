logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На порозі України нова масштабна атака: поради, як підготуватися
commentss НОВИНИ Всі новини

На порозі України нова масштабна атака: поради, як підготуватися

Після масованої атаки росії по енергетичній інфраструктурі в Україні запроваджено екстрені відключення світла, а Київ переживає одну з найважчих атак за наслідками

10 жовтня 2025, 17:39
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Україні тривають наслідки масованої ракетної атаки, під час якої росія цілеспрямовано вдарила по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури. Через пошкодження енергосистеми в більшості областей країни діють екстрені відключення електроенергії.

На порозі України нова масштабна атака: поради, як підготуватися

Очікується нова масштабна атака росіян

Найбільше постраждав Київ, який переживає одну з найважчих атак за весь час повномасштабної війни. З раннього ранку в столиці працюють усі міські служби — рятувальники, енергетики, комунальники, медики. Їхнє головне завдання зараз — ліквідувати наслідки обстрілів і повернути світло в домівки людей.

За інформацією міської влади, електропостачання вже відновлено для понад 423 тисяч споживачів, і роботи тривають, щоб повернути світло іншим районам столиці.

Систему водопостачання також вдалося стабілізувати — вона працює в штатному режимі. Водночас у будинках, де ще немає електрики, може тимчасово не бути холодної води на верхніх поверхах, адже не працюють насоси підвищення тиску.

Мер Києва наголосив, що ситуація залишається складною і потребує максимальної концентрації.

"Давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Ворог не зупиняється. У найближчі дні прогнозують нову атаку", — зазначив він.


Киян закликають підготуватися до можливих нових відключень, зробити запаси води, продуктів і медикаментів, зарядити павербанки, підготувати теплі речі та суворо дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Усі міські служби продовжують працювати цілодобово й у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати систему життєзабезпечення міста.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у тимчасово окупованому Криму базу ФСБ атакували три українські ракети “Фламінго”, дві з яких влучили безпосередньо в ціль. Про це повідомляє німецьке видання Welt, посилаючись на аналіз експерта з ракетних технологій Фабіана Гоффмана з Університету Осло.



Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5495
