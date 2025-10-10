На пороге Украины новая масштабная атака: советы, как подготовиться

Рубрики
В Украине продолжаются последствия массированной ракетной атаки, в ходе которой Россия целенаправленно ударила по объектам критической энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений энергосистемы в большинстве областей страны действуют экстренные отключения электроэнергии.
Ожидается новая масштабная атака россиян
Больше всего пострадал Киев, переживающий одну из самых тяжелых атак за все время полномасштабной войны. С раннего утра в столице работают все городские службы – спасатели, энергетики, коммунальщики, медики. Их главная задача сейчас – ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет в дома людей.
По информации городских властей, электроснабжение уже возобновлено более 423 тысячам потребителей, и работы продолжаются, чтобы вернуть свет другим районам столицы.
Систему водоснабжения также удалось стабилизировать – она работает в штатном режиме. В то же время, в домах, где еще нет электричества, может временно не быть холодной воды на верхних этажах, ведь не работают насосы повышения давления.
Мэр Киева подчеркнул, что ситуация остается сложной и требует максимальной концентрации.
"Давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку", – отметил он.
Киевлян призывают подготовиться к возможным новым отключениям, сделать запасы воды, продуктов и медикаментов, зарядить павербанки, подготовить теплые вещи и строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.
Все городские службы продолжают работать круглосуточно и в усиленном режиме, чтобы быстрее стабилизировать систему жизнеобеспечения города.