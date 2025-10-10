logo

BTC/USD

121149

ETH/USD

4314.93

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На пороге Украины новая масштабная атака: советы, как подготовиться
commentss НОВОСТИ Все новости

На пороге Украины новая масштабная атака: советы, как подготовиться

После массированной атаки россии по энергетической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения света, а Киев переживает одну из самых тяжелых атак по результатам

10 октября 2025, 17:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Украине продолжаются последствия массированной ракетной атаки, в ходе которой Россия целенаправленно ударила по объектам критической энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений энергосистемы в большинстве областей страны действуют экстренные отключения электроэнергии.

На пороге Украины новая масштабная атака: советы, как подготовиться

Ожидается новая масштабная атака россиян

Больше всего пострадал Киев, переживающий одну из самых тяжелых атак за все время полномасштабной войны. С раннего утра в столице работают все городские службы – спасатели, энергетики, коммунальщики, медики. Их главная задача сейчас – ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет в дома людей.

По информации городских властей, электроснабжение уже возобновлено более 423 тысячам потребителей, и работы продолжаются, чтобы вернуть свет другим районам столицы.

Систему водоснабжения также удалось стабилизировать – она работает в штатном режиме. В то же время, в домах, где еще нет электричества, может временно не быть холодной воды на верхних этажах, ведь не работают насосы повышения давления.

Мэр Киева подчеркнул, что ситуация остается сложной и требует максимальной концентрации.

"Давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку", – отметил он.


Киевлян призывают подготовиться к возможным новым отключениям, сделать запасы воды, продуктов и медикаментов, зарядить павербанки, подготовить теплые вещи и строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Все городские службы продолжают работать круглосуточно и в усиленном режиме, чтобы быстрее стабилизировать систему жизнеобеспечения города.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во временно оккупированном Крыму базу ФСБ атаковали три украинских ракеты “Фламинго”, две из которых попали непосредственно в цель. Об этом сообщает немецкое издание Welt, ссылаясь на анализ эксперта по ракетным технологиям Фабиана Гоффмана из Университета Осло.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/5495
Теги:

Новости

Все новости