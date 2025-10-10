Ракети «Фламінго» прилетіли на базу ФСБ

У тимчасово окупованому Криму базу ФСБ атакували три українські ракети “Фламінго”, дві з яких влучили безпосередньо в ціль. Про це повідомляє німецьке видання Welt, посилаючись на аналіз експерта з ракетних технологій Фабіана Гоффмана з Університету Осло.

Українська атака ракетами «Фламінго»

За оцінкою фахівця, йдеться, найімовірніше, про атаку, що відбулася 30 серпня. Тоді дві ракети точно вразили об’єкт російської спецслужби, а третя впала приблизно за 100 метрів від цілі.

Хоча на перший погляд такий результат може здаватися “неідеальним”, експерти зазначають, що потужність вибухів була колосальною — утворилися воронки діаметром до 15 метрів. Це, на думку аналітиків, свідчить про високу руйнівну силу боєголовок “Фламінго”, яка компенсує незначну похибку у точності.

Журналісти Welt додають, що після перших бойових випробувань українські інженери могли вдосконалити ракету, підвищивши її ефективність та дальність ураження.

Таким чином, атака на базу ФСБ у Криму демонструє, що “Фламінго” вже використовується у реальних бойових умовах і має значний потенціал для подальшого розвитку в арсеналі Збройних сил України.

