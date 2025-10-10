logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ракети «Фламінго» прилетіли на базу ФСБ
commentss НОВИНИ Всі новини

Ракети «Фламінго» прилетіли на базу ФСБ

У Криму базу ФСБ атакували три українські ракети «Фламінго» — дві з них влучають у ціль, ще одна падає поруч, повідомляє Welt із посиланням на експертів

10 жовтня 2025, 17:17
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У тимчасово окупованому Криму базу ФСБ атакували три українські ракети “Фламінго”, дві з яких влучили безпосередньо в ціль. Про це повідомляє німецьке видання Welt, посилаючись на аналіз експерта з ракетних технологій Фабіана Гоффмана з Університету Осло.

Ракети «Фламінго» прилетіли на базу ФСБ

Українська атака ракетами «Фламінго»

За оцінкою фахівця, йдеться, найімовірніше, про атаку, що відбулася 30 серпня. Тоді дві ракети точно вразили об’єкт російської спецслужби, а третя впала приблизно за 100 метрів від цілі.

Хоча на перший погляд такий результат може здаватися “неідеальним”, експерти зазначають, що потужність вибухів була колосальною — утворилися воронки діаметром до 15 метрів. Це, на думку аналітиків, свідчить про високу руйнівну силу боєголовок “Фламінго”, яка компенсує незначну похибку у точності.

Журналісти Welt додають, що після перших бойових випробувань українські інженери могли вдосконалити ракету, підвищивши її ефективність та дальність ураження.

Таким чином, атака на базу ФСБ у Криму демонструє, що “Фламінго” вже використовується у реальних бойових умовах і має значний потенціал для подальшого розвитку в арсеналі Збройних сил України.

Джерело: https://www.welt.de/politik/ausland/plus68e5009c727cb23c507934e0/marschflugkoerper-auge-um-auge-was-die-ukraine-mit-ihrer-maechtigen-neuen-waffe-plant.html
