Ракеты «Фламинго» прилетели на базу ФСБ

Во временно оккупированном Крыму базу ФСБ атаковали три украинских ракеты "Фламинго", две из которых попали непосредственно в цель. Об этом сообщает немецкое издание Welt, ссылаясь на анализ эксперта по ракетным технологиям Фабиана Гоффмана из Университета Осло.

Украинская атака ракетами «Фламинго»

По оценке специалиста, речь, скорее всего, идет об атаке, которая произошла 30 августа. Тогда две ракеты точно поразили объект российской спецслужбы, а третья упала примерно в 100 метрах от цели.

Хотя на первый взгляд такой результат может казаться "неидеальным", эксперты отмечают, что мощность взрывов была колоссальной — образовались воронки диаметром до 15 метров. Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о высокой разрушительной силе боеголовок "Фламинго", компенсирующей незначительную погрешность в точности.

Журналисты Welt добавляют, что после первых боевых испытаний украинские инженеры могли усовершенствовать ракету, повысив эффективность и дальность поражения.

Таким образом, атака на базу ФСБ в Крыму демонстрирует, что Фламинго уже используется в реальных боевых условиях и имеет значительный потенциал для дальнейшего развития в арсенале Вооруженных сил Украины.

