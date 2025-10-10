Прорыв российской техники на Добропольском направлении

На Добропольском направлении украинские Силы обороны отразили масштабную атаку российских войск, пытавшихся прорвать оборону и зайти в населенный пункт Владимировка. О деталях боя сообщил начальник управления штурмовыми подразделениями Валентин Манько.

Массированный штурм россиян

По его словам, штурм начался 9 октября, когда противник выдвинулся тремя колоннами бронетехники и мотоциклов. Первые две колонны — около 40 единиц легкой техники и мотоциклов — действовали как отвлекающие группы, полностью уничтоженные украинскими защитниками.

Основную атаку осуществляла третья колонна, в состав которой входило 7 единиц бронетехники, в том числе 3 танка. По словам Манько, большинство техники было уничтожено еще на подходах к Владимировке, однако несколько машин прорвались в окрестности.

"Ребята красиво отработали – не дали им высадиться. Максимум техники разбили еще на подъездах, остальное встретили уже в самом населенном пункте", — рассказал Манько.





Несмотря на это, около 20 российских военных "заскочили" во Владимировку, однако большинство из них были ликвидированы ночью и утром на следующий день. Украинские подразделения произвели зачистку территории и полностью стабилизировали ситуацию на этом участке фронта.

Аналитики отмечают, что штурм Владимировки — попытка врага расширить плацдарм на Добропольском направлении, используя мобильные группы с бронетехникой и мотоциклами. Однако благодаря слаженным действиям украинских подразделений, атака завершилась для россиян значительными потерями в живой силе и технике.

Примерная линия фронта на этом участке обнародована на карте аналитиков DeepState, где видно, что противнику не удалось закрепиться во Владимировке, а все попытки штурма были остановлены.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине продолжаются последствия массированной ракетной атаки, во время которой россия целенаправленно ударила по объектам критической энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений энергосистемы в большинстве областей страны действуют экстренные отключения электроэнергии.