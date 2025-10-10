logo

Война с Россией Прорыв российской техники на Добропольском направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Прорыв российской техники на Добропольском направлении

Украинские военные отразили мощный штурм Владимировки на Добропольском направлении, уничтожив большинство российской техники еще на подходах к населенному пункту

10 октября 2025, 18:57
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Добропольском направлении украинские Силы обороны отразили масштабную атаку российских войск, пытавшихся прорвать оборону и зайти в населенный пункт Владимировка. О деталях боя сообщил начальник управления штурмовыми подразделениями Валентин Манько.

Прорыв российской техники на Добропольском направлении

Массированный штурм россиян

По его словам, штурм начался 9 октября, когда противник выдвинулся тремя колоннами бронетехники и мотоциклов. Первые две колонны — около 40 единиц легкой техники и мотоциклов — действовали как отвлекающие группы, полностью уничтоженные украинскими защитниками.

Основную атаку осуществляла третья колонна, в состав которой входило 7 единиц бронетехники, в том числе 3 танка. По словам Манько, большинство техники было уничтожено еще на подходах к Владимировке, однако несколько машин прорвались в окрестности.

"Ребята красиво отработали – не дали им высадиться. Максимум техники разбили еще на подъездах, остальное встретили уже в самом населенном пункте", — рассказал Манько.


Несмотря на это, около 20 российских военных "заскочили" во Владимировку, однако большинство из них были ликвидированы ночью и утром на следующий день. Украинские подразделения произвели зачистку территории и полностью стабилизировали ситуацию на этом участке фронта.

Аналитики отмечают, что штурм Владимировки — попытка врага расширить плацдарм на Добропольском направлении, используя мобильные группы с бронетехникой и мотоциклами. Однако благодаря слаженным действиям украинских подразделений, атака завершилась для россиян значительными потерями в живой силе и технике.

Примерная линия фронта на этом участке обнародована на карте аналитиков DeepState, где видно, что противнику не удалось закрепиться во Владимировке, а все попытки штурма были остановлены.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине продолжаются последствия массированной ракетной атаки, во время которой россия целенаправленно ударила по объектам критической энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений энергосистемы в большинстве областей страны действуют экстренные отключения электроэнергии.



Источник: https://t.me/suspilnedonbas/35591
