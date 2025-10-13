Рота бойцов из 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады сообщает, что российские подразделения несут большие потери на Александровском направлении и вынуждены постоянно ротировать войска. Вместо этого оккупанты вроде бы подтягивают на "замещение" преимущественно недавно мобилизованные подразделения или вербованных из мест лишения свободы.

Потери армии рф

"Места, где противник каким-то образом продвигается, даются ему большой кровью — вы даже представить не можете. Это не редкие случаи, это сотни погибших на отдельных участках", — говорит командир роты огневой поддержки 5-й ОШБр Николай Зинько. По его словам, оккупант "забрасывает мясом": одно подразделение истощается и меняется другим, продолжающим наступление.

Зинько подчеркивает, что подобная практика ротаций и замены личного состава свидетельствует о больших человеческих потерях у противника и о том, что даже локальные прорывы достаются оккупантам дорогой ценой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что регионы РФ резко сократили обновление старых лифтов в многоэтажках из-за финансового кризиса в фондах капремонта. По данным российского лифтового объединения, с января по октябрь этого года закупили всего 9,8 тыс. новых лифтов, что на 17% меньше, чем в прошлом. В денежном измерении объемы упали до 38,7 млрд рублей, тогда как в прошлом году расходы достигали 60,6 млрд. рублей.

Гендиректор ассоциации Петр Харламов пояснил, что причина сокращения — нехватка средств на специальных счетах домов и региональных фондах капремонта, которые наполняются вкладами граждан. По официальным данным, в России эксплуатируется около 605 тыс. лифтов, из которых примерно 50 тыс. уже отслужили свой срок в 25 лет, а еще 60 тыс. будут нуждаться в замене к 2030 году. Для этого требуется более 436 миллиардов рублей.

