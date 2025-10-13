Сотни погибших солдат РФ: Россия гонит армию на мясо

Рубрики
Ткачова Марія
Рота бойцов из 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады сообщает, что российские подразделения несут большие потери на Александровском направлении и вынуждены постоянно ротировать войска. Вместо этого оккупанты вроде бы подтягивают на "замещение" преимущественно недавно мобилизованные подразделения или вербованных из мест лишения свободы.
Потери армии рф
"Места, где противник каким-то образом продвигается, даются ему большой кровью — вы даже представить не можете. Это не редкие случаи, это сотни погибших на отдельных участках", — говорит командир роты огневой поддержки 5-й ОШБр Николай Зинько. По его словам, оккупант "забрасывает мясом": одно подразделение истощается и меняется другим, продолжающим наступление.
Зинько подчеркивает, что подобная практика ротаций и замены личного состава свидетельствует о больших человеческих потерях у противника и о том, что даже локальные прорывы достаются оккупантам дорогой ценой.