Соратник України заговорив про серйозну зраду України: гучна заява

Президент Чехії Петр Павел наголосив, що Україна повинна бути повністю залучена до будь-яких переговорів щодо мирного врегулювання війни з Росією. Про це повідомляє The Guardian.

Фото: з відкритих джерел

За словами чеського лідера, виключення України з процесу може стати небезпечним прецедентом, нагадуючи Мюнхенську угоду 1938 року.

"Це їхня територія, це їхня країна, їхній народ, їхнє життя", — підкреслив Павел, акцентуючи на праві українців брати участь у вирішенні власної долі.

Водночас він визнав, що "сама думка про втрату навіть сантиметра території є надзвичайно болючою" для Києва. Проте, за його словами, "реалістично, деяка втрата території на користь Росії є дуже ймовірною" у нинішніх умовах бойових дій.

Павел чітко зазначив, що жодна частина української території не повинна визнаватися юридично російською.

Крім того, президент Чехії підкреслив, що колективний Захід має використовувати дипломатичні інструменти для розв’язання ширших проблем із Москвою. Він запропонував відновити міжнародні договори щодо контролю над озброєннями та регулювання військових навчань, щоб зменшити ризики ескалації.

Павел також застеріг членів НАТО від демонстрації внутрішніх суперечок, наголошуючи, що будь-які ознаки слабкості можуть спонукати РФ скористатися ситуацією.

Для порівняння він нагадав історичний приклад Мюнхенської угоди, підписаної у вересні 1938 року між Німеччиною, Італією, Великою Британією та Францією, яка призвела до передачі Судетської області Чехословаччини нацистській Німеччині без участі чехословацьких представників. Цей акт "умиротворення" лише наблизив початок Другої світової війни, що Павел використовує як попередження щодо небезпеки виключення України з переговорів сьогодні.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Швеції назвав головним викликом мирних переговорів із Росією вимогу президента РФ Володимира Путіна юридично визнати території, які Москва захопила силою.