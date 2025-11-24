Соратник Украины заговорил о серьезной измене Украины: громкое заявление

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что Украина должна быть полностью вовлечена в любые переговоры по мирному урегулированию войны с Россией. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: из открытых источников

По словам чешского лидера, исключение Украины из процесса может стать опасным прецедентом, напоминая Мюнхенское соглашение 1938 года.

"Это их территория, это их страна, их народ, их жизнь", — подчеркнул Павел, акцентируя на праве украинцев участвовать в решении собственной судьбы.

В то же время он признал, что "само мнение о потере даже сантиметра территории чрезвычайно болезненно" для Киева. Однако, по его словам, "реалистично, некоторая потеря территории в пользу России очень вероятно" в нынешних условиях боевых действий.

Павел четко отметил, что ни одна часть украинской территории не должна признаваться юридически русской.

Кроме того, президент Чехии подчеркнул, что коллективное мероприятие должно использовать дипломатические инструменты для решения более широких проблем с Москвой. Он предложил возобновить международные договоры по контролю над вооружениями и регулированию военных учений, чтобы уменьшить риски эскалации.

Павел также предостерег членов НАТО от демонстрации внутренних споров, отмечая, что любые признаки слабости могут побуждать РФ воспользоваться ситуацией.

Для сравнения он напомнил исторический пример Мюнхенского соглашения, подписанного в сентябре 1938 г. между Германией, Италией, Великобританией и Францией, которое привело к передаче Судетской области Чехословакии нацистской Германии без участия чехословацких представителей. Этот акт "умиротворения" лишь приблизил начало Второй мировой войны, которую Павел использует как предупреждение об опасности исключения Украины из сегодняшних переговоров.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Швеции, назвал главным вызовом мирных переговоров с Россией требование президента РФ Владимира Путина юридически признать территории, которые Москва захватила силой.