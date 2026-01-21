Соратник Трампа прямо назвав Путіна вбивцею і озвучив ультиматум: деталі

Сенатор-республіканець зі США Том Тілліс жорстко висловився щодо російського диктатора Володимира Путіна, назвавши його брехуном і вбивцею. Американський політик наголосив, що довіряти очільнику Кремля не можна за жодних обставин, а всі його заяви потребують ретельної перевірки.

Про це Тілліс заявив під час економічного форуму в Давосі. За його словами, пильну увагу до дій Москви мають приділяти не лише Україна та Сполучені Штати, а й усі європейські держави — члени НАТО, адже безпека континенту напряму залежить від стримування Росії.

"Володимир Путін — вбивця, а в кращому разі — брехун. Йому не можна довіряти. Кожне його слово слід перевіряти. Саме тому будь-яка мирна угода між Україною та Росією має бути чіткою, деталізованою і не залишати простору для маніпуляцій", — підкреслив сенатор.

Питання глобальної безпеки стало однією з ключових тем Давоського економічного форуму 2026 року. Президент Франції Еммануель Макрон у своїй промові застеріг, що світ вступає у період "без правил", коли міжнародні норми та домовленості втрачають ефективність. Він наголосив, що повернення до імперських чи колоніальних підходів лише посилює глобальні ризики, і закликав Європу зміцнювати власну позицію на світовій арені.

Свою позицію щодо війни в Україні озвучив і мер Києва Віталій Кличко, який також перебуває у Швейцарії. Він підкреслив, що підтримка Сполучених Штатів є для України критично важливою, і країна продовжує на неї розраховувати. За словами Кличка, нинішній момент є визначальним у цій війні, тому союзники мають діяти спільно, рішуче та послідовно, щоб допомогти Україні вистояти.

Як вже писали "Коментарі", дії Дональда Трампа значно загострили відносини між США та Китаєм, що дедалі більше наближає світ до потенційного військового протистояння. У цій геополітичній грі Вашингтон намагається використати Володимира Путіна як інструмент тиску, але очільник Кремля вже зробив вибір не на користь Сполучених Штатів.