Трамп готовий підступно здати Україну Путіну: озвучено вкрай небезпечний сценарій

Дії Дональда Трампа значно загострили відносини між США та Китаєм, що дедалі більше наближає світ до потенційного військового протистояння. У цій геополітичній грі Вашингтон намагається використати Володимира Путіна як інструмент тиску, але очільник Кремля вже зробив вибір не на користь Сполучених Штатів. Про це в коментарі "24 Каналу" розповів Пьотр Кульпа, колишній секретар польської делегації у парламенті НАТО.

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що протягом останнього року Трамп фактично зазнав невдач як у тарифній, так і в технологічній війні з Китаєм. Глобальні економічні зв’язки руйнуються, а США виявилися в уразливому становищі через перенесення американськими корпораціями виробництва до Азії.

"США залишилися з фінансовою системою, але без продукції", — наголосив Кульпа..

Світ дедалі менше розраховує на здатність Вашингтона виграти протистояння з Пекіном. Навіть Європа починає дистанціюватися від США, скорочуючи торговельні потоки. Кульпа підкреслює, що нинішня політика Трампа носить ревізіоністський характер, подібний до підходу Путіна, і спрямована на руйнування існуючого світового порядку. Зміна глобального гегемона рідко відбувається без конфліктів, тож ймовірність війни зростає.

За словами експерта, Трамп намагається підпорядкувати собі європейські держави для прискорення підготовки до протистояння з Китаєм, що передбачає співпрацю з Москвою.

"Путін, як бандит, має налякати європейців. Трамп прагне домовитися з ним, використовуючи суверенітет таких країн, як Україна, Польща та держави Балтії, щоб отримати контроль над його поведінкою щодо Китаю", — пояснив Кульпа.

Проте, на думку аналітика, Кремль не зрадить Пекін. Китай забезпечує Путіну модель правління, подібну до північнокорейської, що дозволяє передавати владу у межах сім’ї або клану, чого Трамп не може гарантувати. Путін переконаний, що у глобальному протистоянні перемогу здобуде Китай. "Путін змирився з тим, що є китайською шісткою. Європа має орієнтуватися на світ, встановлений не Трампом, а Пекіном", — підсумував Кульпа.

