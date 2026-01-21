Сенатор-республиканец из США Том Тиллис жестко высказался в отношении российского диктатора Владимира Путина, назвав его лжецом и убийцей. Американский политик подчеркнул, что доверять главе Кремля нельзя ни при каких обстоятельствах, а все его заявления нуждаются в тщательной проверке.

Об этом Тиллис заявил во время экономического форума в Давосе. По его словам, пристальное внимание к действиям Москвы должны уделять не только Украина и Соединенные Штаты, но и все европейские государства-члены НАТО, ведь безопасность континента напрямую зависит от сдерживания России.

"Владимир Путин — убийца, а в лучшем случае — лжец. Ему нельзя доверять. Каждое его слово следует проверять. Именно поэтому любое мирное соглашение между Украиной и Россией должно быть четким, детализированным и не покидать пространства для манипуляций", — подчеркнул сенатор.

Вопрос глобальной безопасности стал одной из ключевых тем Давосского экономического форума в 2026 году. Президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи предостерег, что мир вступает в период "без правил", когда международные нормы и договоренности теряют эффективность. Он подчеркнул, что возвращение к имперским или колониальным подходам только усугубляет глобальные риски, и призвал Европу укреплять свою позицию на мировой арене.

Свою позицию по войне в Украине озвучил и мэр Киева Виталий Кличко, также находящийся в Швейцарии. Он подчеркнул, что поддержка Соединенных Штатов для Украины критически важна, и страна продолжает на нее рассчитывать. По словам Кличко, нынешний момент является определяющим в этой войне, поэтому союзники должны действовать совместно, решительно и последовательно, чтобы помочь Украине выстоять.

Как уже писали "Комментарии", действия Дональда Трампа значительно обострили отношения между США и Китаем, что все больше приближает мир к потенциальному военному противостоянию. В этой геополитической игре Вашингтон пытается использовать Владимира Путина в качестве инструмента давления, но глава Кремля уже сделал выбор не в пользу Соединенных Штатов.