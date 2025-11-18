Російський олігарх та близький соратник Володимира Путіна Костянтин Малофєєв заявив, що більшість київських школярів нібито спілкуються російською мовою під час уроків та перерв. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, посилаючись на невідоме джерело. За його словами, 66% учнів у столиці не використовують державну мову на уроках, а 82% — під час перерв. Крім того, нібито чверть учителів у Києві викладають не українською. Малофєєв назвав російську "великою та могутньою" і стверджує, що її не вдається витіснити жодними заборонами, ані в Україні, ані в Молдові, ані в країнах Балтії.

Фото: з відкритих джерел

Олігарх висловив "низький уклін" українським родинам, які, за його словами, навіть під час війни зберігають російську мову, і заявив, що саме заради таких людей "необхідно довести справу до перемоги". Його твердження фактично виправдовують російську агресію та слугують аргументом на користь продовження війни, прикриваючи це мовним питанням.

Фото: скріншот

Малофєєва називають "православним олігархом", йому належать медіа з відверто агресивною риторикою щодо України. Раніше його пов’язували з фінансовою та організаційною підтримкою "російської весни" 2014 року. Представник ФБР Майкл Дрісколл зазначав, що Малофєєв охарактеризував вторгнення Росії в Україну як "священну війну" та продовжує фінансувати медіа, які підтримують агресію.

