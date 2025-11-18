logo

Война с Россией Соратник Путина нашел дикую причину продолжения войны в Украине: детали
НОВОСТИ

Соратник Путина нашел дикую причину продолжения войны в Украине: детали

Константин Малофеев назвал русский язык "большим и могучим", который, по его словам, не удается вытеснить никакими запретами

18 ноября 2025, 12:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российский олигарх и близкий соратник Владимира Путина Константин Малофеев заявил, что большинство киевских школьников якобы общаются на русском языке на уроках и перерывах. Об этом он написал в своем Telegram-канале, ссылаясь на неизвестный источник. По его словам, 66% учащихся в столице не используют государственный язык на уроках, а 82% — во время перерывов. Кроме того, якобы четверть учителей в Киеве преподают не по-украински. Малофеев назвал русский "великим и могучим" и утверждает, что его не удается вытеснить ни одними запретами, ни в Украине, ни в Молдове, ни в странах Балтии.

Соратник Путина нашел дикую причину продолжения войны в Украине: детали

Фото: из открытых источников

Олигарх выразил "низкий поклон" украинским семьям, которые, по его словам, даже во время войны сохраняют русский язык, и заявил, что именно ради таких людей "необходимо довести дело до победы". Его утверждение фактически оправдывает российскую агрессию и служит аргументом в пользу продолжения войны, прикрывая это языковым вопросом.

Соратник Путина нашел дикую причину продолжения войны в Украине: детали - фото 2

Фото: скриншот

Малофеева называют "православным олигархом", ему принадлежат медиа с откровенно агрессивной риторикой по отношению к Украине. Ранее его увязывали с финансовой и организационной поддержкой "российской весны" 2014 года. Представитель ФБР Майкл Дрисколл отмечал, что Малофеев охарактеризовал вторжение России в Украину как "священную войну" и продолжает финансировать медиа, поддерживающие агрессию.

Как уже писали "Комментарии", председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко опроверг возможность того, что Словакия или Венгрия могут односторонне прекратить импорт электроэнергии в Украину. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.



