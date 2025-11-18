Российский олигарх и близкий соратник Владимира Путина Константин Малофеев заявил, что большинство киевских школьников якобы общаются на русском языке на уроках и перерывах. Об этом он написал в своем Telegram-канале, ссылаясь на неизвестный источник. По его словам, 66% учащихся в столице не используют государственный язык на уроках, а 82% — во время перерывов. Кроме того, якобы четверть учителей в Киеве преподают не по-украински. Малофеев назвал русский "великим и могучим" и утверждает, что его не удается вытеснить ни одними запретами, ни в Украине, ни в Молдове, ни в странах Балтии.

Олигарх выразил "низкий поклон" украинским семьям, которые, по его словам, даже во время войны сохраняют русский язык, и заявил, что именно ради таких людей "необходимо довести дело до победы". Его утверждение фактически оправдывает российскую агрессию и служит аргументом в пользу продолжения войны, прикрывая это языковым вопросом.

Малофеева называют "православным олигархом", ему принадлежат медиа с откровенно агрессивной риторикой по отношению к Украине. Ранее его увязывали с финансовой и организационной поддержкой "российской весны" 2014 года. Представитель ФБР Майкл Дрисколл отмечал, что Малофеев охарактеризовал вторжение России в Украину как "священную войну" и продолжает финансировать медиа, поддерживающие агрессию.

