Орбан і Фіцо хочуть знеструмити Україну: озвучено категоричну заяву

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко спростував можливість того, що Словаччина або Угорщина можуть односторонньо припинити імпорт електроенергії в Україну. Про це він повідомив в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, попри політичні заяви деяких урядовців, реальних загроз для комерційного обміну між країнами наразі немає.

"Ніхто нічого не перекриває. Зі словацькою стороною співпраця проходить без перебоїв. До кінця жовтня лінія між Україною та Словаччиною була на ремонті, тому тимчасово комерційний обмін електроенергією не здійснювався. Зараз він працює у штатному режимі", — пояснив Зайченко.

Він додав, що обидві країни працюють над збільшенням загальної потужності інтерконекторів на кордоні.



"Словаччина є одним із найпривабливіших ринків Європи для купівлі електроенергії. У них, як і у нас, значна частка виробництва припадає на атомну генерацію", — зазначив очільник "Укренерго".

Зайченко підкреслив, що обидві держави є членами ENTSO-E і не можуть приймати односторонні рішення про припинення імпорту.



"Будь-яка спроба зупинити поставки електроенергії суперечила б правилам вільного комерційного обміну та порушила б кілька директив Третього енергопакета ЄС", — наголосив він..

Керівник компанії також додав, що співпраця з Україною вигідна для Словаччини та Угорщини, адже через руйнування енергетичної інфраструктури ціна електроенергії в Україні наразі вища, ніж у сусідніх країнах ЄС, що робить комерційний обмін взаємовигідним.

