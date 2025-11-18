Орбан и Фицо хотят обесточить Украину: озвучено категоричное заявление

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко опроверг возможность того, что Словакия или Венгрия могут односторонне прекратить импорт электроэнергии в Украину. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Фото: из открытых источников

По его словам, несмотря на политические заявления некоторых членов правительства, реальных угроз для коммерческого обмена между странами пока нет.

"Никто ничего не перекрывает. Со словацкой стороной сотрудничество проходит без перебоев. До конца октября линия между Украиной и Словакией была на ремонте, поэтому временно коммерческий обмен электроэнергией не производился. Сейчас он работает в штатном режиме", — пояснил Зайченко.

Он добавил, что обе страны работают над увеличением общей мощности интерконнекторов на границе.



"Словакия является одним из самых привлекательных рынков Европы для покупки электроэнергии. У них, как и у нас, значительная доля производства приходится на атомную генерацию", — отметил глава "Укрэнерго".

Зайченко подчеркнул, что оба государства являются членами ENTSO-E и не могут принимать односторонние решения о прекращении импорта.



"Любая попытка остановить поставки электроэнергии противоречила бы правилам свободного коммерческого обмена и нарушила бы несколько директив Третьего энергопакета ЕС", — подчеркнул он.

Руководитель компании также добавил, что сотрудничество с Украиной выгодно для Словакии и Венгрии, ведь из-за разрушения энергетической инфраструктуры цена электроэнергии в Украине выше, чем в соседних странах ЕС, что делает коммерческий обмен взаимовыгодным.

Как уже писали "Комментарии", прогнозы по окончании войны в Украине становятся все чаще: эксперты предполагают, что конфликт может завершиться или перейти в фазу перемирия уже в 2026 году. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал международный редактор Радио Свобода Ростислав Хотин.