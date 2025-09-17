Соловйов здав Кремль

Російський пропагандист Володимир Соловйов своєю діяльністю знову створив серйозні проблеми для Кремля. Цього разу він фактично розкрив розташування стратегічного об’єкта Міністерства оборони РФ — центру безпілотних технологій "Рубікон".

Володимир Соловйов

Як повідомив Сергій Стерненко, під час чергового сюжету Соловйов зняв матеріал, у якому чітко простежується місце перебування російських військових та обладнання. Аналітики "Радіо Свобода" провели геолокацію відео й визначили, що йдеться про територію Конгресно-виставкового центру "Патриот", який розташований у Московській області.







Цей об’єкт має стратегічне значення для російської армії, адже саме там зосереджено розробку й випробування новітніх безпілотних систем, що активно використовуються у війні проти України. Варто зазначити, що Сили оборони України вже у травні завдавали ударів по цій цілі, демонструючи її важливість для російської військової інфраструктури.

Розкриття точного розташування "Рубікону" може стати черговим ударом по безпеці російських військових, адже дає українській стороні додаткові можливості для планування атак. Подібні інформаційні "проколі" російських пропагандистів уже неодноразово грали на руку Збройним силам України, які вміло використовують будь-які дані для ураження ворожих об’єктів.







Цей випадок вкотре демонструє недбалість та непрофесійність російської пропагандистської машини, яка у своїх спробах показати "успіхи" армії фактично допомагає Україні знаходити й знищувати ключові військові цілі.



