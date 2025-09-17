logo

Главная Новости Общество Война с Россией Соловьев сдал Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Соловьев сдал Кремль

Российский пропагандист Соловьев случайно «засветил» секретный центр беспилотных технологий МО РФ

17 сентября 2025, 21:41 comments4709
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российский пропагандист Владимир Соловьев своей деятельностью снова создал серьезные проблемы для Кремля. На этот раз он фактически раскрыл расположение стратегического объекта Министерства обороны РФ – центра беспилотных технологий "Рубикон".

Соловьев сдал Кремль

Владимир Соловьев

Как сообщил Сергей Стерненко, в ходе очередного сюжета Соловьев снял материал, в котором четко прослеживается местонахождение российских военных и оборудования. Аналитики "Радио Свобода" провели геолокацию видео и определили, что речь идет о территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот", расположенном в Московской области.


Соловьев сдал Кремль - фото 2
Соловьев сдал Кремль - фото 3

Этот объект имеет стратегическое значение для российской армии, ведь именно там сосредоточена разработка и испытание новейших беспилотных систем, активно используемых в войне против Украины. Стоит отметить, что Силы обороны Украины уже в мае наносили удары по этой цели, демонстрируя ее важность для российской военной инфраструктуры.

Раскрытие точного расположения Рубикона может стать очередным ударом по безопасности российских военных, ведь дает украинской стороне дополнительные возможности для планирования атак. Подобные информационные "проколы" российских пропагандистов уже неоднократно играли на руку Вооруженным силам Украины, умело использующим любые данные для поражения враждебных объектов.


Соловьев сдал Кремль - фото 4

Этот случай демонстрирует в очередной раз небрежность и непрофессионализм российской пропагандистской машины, которая в своих попытках показать "успехи" армии фактически помогает Украине находить и уничтожать ключевые военные цели.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в торгово-развлекательном центре польского Вроцлава произошло нападение, которое уже квалифицируют как преступление на почве ненависти. 32-летний мужчина напал на посетителя, приняв его за украинца, хотя тот оказался гражданином Румынии.



Источник: https://t.me/ssternenko/49392
