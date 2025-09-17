Российский пропагандист Владимир Соловьев своей деятельностью снова создал серьезные проблемы для Кремля. На этот раз он фактически раскрыл расположение стратегического объекта Министерства обороны РФ – центра беспилотных технологий "Рубикон".

Владимир Соловьев

Как сообщил Сергей Стерненко, в ходе очередного сюжета Соловьев снял материал, в котором четко прослеживается местонахождение российских военных и оборудования. Аналитики "Радио Свобода" провели геолокацию видео и определили, что речь идет о территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот", расположенном в Московской области.







Этот объект имеет стратегическое значение для российской армии, ведь именно там сосредоточена разработка и испытание новейших беспилотных систем, активно используемых в войне против Украины. Стоит отметить, что Силы обороны Украины уже в мае наносили удары по этой цели, демонстрируя ее важность для российской военной инфраструктуры.

Раскрытие точного расположения Рубикона может стать очередным ударом по безопасности российских военных, ведь дает украинской стороне дополнительные возможности для планирования атак. Подобные информационные "проколы" российских пропагандистов уже неоднократно играли на руку Вооруженным силам Украины, умело использующим любые данные для поражения враждебных объектов.







Этот случай демонстрирует в очередной раз небрежность и непрофессионализм российской пропагандистской машины, которая в своих попытках показать "успехи" армии фактически помогает Украине находить и уничтожать ключевые военные цели.



