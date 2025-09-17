Ненавість до українців за кордоном: намагався вбити ухилянта

У торгово-розважальному центрі польського Вроцлава стався напад, який уже кваліфікують як злочин на ґрунті ненависті. 32-річний чоловік напав на відвідувача, прийнявши його за українця, хоча той виявився громадянином Румунії.

У Вроцлаві намагалися вбити українця

За даними прокуратури, нападник дістав пневматичний пістолет та кілька разів вистрілив, прицілюючись у голову жертви. Дві кулі потрапили в око та повіку правого ока, ще одна — в лоб. Після цього зловмисник почав бити потерпілого руками й ногами, вигукуючи образи та заявляючи, що той "не має права жити в Польщі" й повинен "повернутися в Україну".

Постраждалий отримав серйозні травми й був госпіталізований. Нападника оперативно затримали співробітники поліції. Нині він перебуває під вартою. Йому висунуто звинувачення у завданні тяжких тілесних ушкоджень, за що загрожує до 20 років ув’язнення.

Відомо, що нападник — безробітний, раніше не судимий, колишній фітнес-інструктор. Попри відсутність кримінального минулого, його дії стали шоком для відвідувачів ТРЦ та викликали широку суспільну реакцію.

Інцидент вкотре порушив у польському суспільстві тему ксенофобії та агресії проти іноземців, насамперед українців, які масово перебувають у країні через війну.



