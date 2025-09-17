logo

Ненависть к украинцам за границей: пытался убить уклоняющегося
commentss НОВОСТИ Все новости

Ненависть к украинцам за границей: пытался убить уклоняющегося

В ТРЦ Вроцлава мужчина открыл огонь по посетителю, спутав его с украинцем

17 сентября 2025, 21:28
В торгово-развлекательном центре польского Вроцлава произошло нападение, которое уже квалифицируют как преступление на почве ненависти. 32-летний мужчина напал на посетителя, приняв его за украинца, хотя тот оказался гражданином Румынии.

Ненависть к украинцам за границей: пытался убить уклоняющегося

Во Вроцлаве пытались убить украинца

По данным прокуратуры, нападавший достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил, прицеливаясь в голову жертвы. Два шара попали в глаза и веко правого глаза, еще один — в лоб. После этого злоумышленник начал избивать потерпевшего руками и ногами, выкрикивая оскорбления и заявляя, что "не имеет права жить в Польше" и должен "вернуться в Украину".

Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован. Нападающего оперативно задержали сотрудники полиции. В настоящее время он находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, за что грозит до 20 лет тюрьмы.

Известно, что нападающий – безработный, ранее не судимый, бывший фитнес-инструктор. Несмотря на отсутствие криминального прошлого, его действия шокировали посетителей ТРЦ и вызвали широкую общественную реакцию.

Инцидент в очередной раз поднял в польском обществе тему ксенофобии и агрессии против иностранцев, прежде всего украинцев, массово находящихся в стране из-за войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мэр Львова Андрей Садовый заявил об обнаружении в своем рабочем кабинете специально замаскированного устройства для прослушивания. По его словам, подозрительные элементы обнаружили в обычном зарядном блоке радиотелефона. Внутри была обнаружена сим-карта, карта памяти и микрофон, которые кустарно присоединили к электронике.



Источник: https://www.instagram.com/p/DOspcPFDX4c/?igsh=eGMwcGFxYnY2dnZj
