logo_ukra

BTC/USD

70328

ETH/USD

2063.85

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Солдати рф шоковані обманом: куди їх жене влада
commentss НОВИНИ Всі новини

Солдати рф шоковані обманом: куди їх жене влада

У Росії чоловіків заманюють на війну контрактами нібито для служби в тилу, але зрештою відправляють у штурмові підрозділи

13 березня 2026, 00:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У російських соціальних мережах активно поширюються оголошення про набір на контрактну службу в армії РФ із обіцянками роботи в тилових підрозділах, однак на практиці новобранців часто відправляють у штурмові підрозділи.

Солдати рф шоковані обманом: куди їх жене влада

Як росіяни опиняються в штурмових підрозділах

Про це повідомляє видання ASTRA.

У рекламі пропонують виплати у кілька мільйонів рублів у перший день служби, а також зарплату від 200 тисяч рублів. При цьому в оголошеннях підкреслюють, що йдеться не про штурмові підрозділи.

Зокрема в повідомленнях зазначаються вакансії охоронців, електриків, зварювальників або водіїв, а також служба у так званих тилових частинах чи на другій-третій лінії.

Подібні оголошення розміщують і на платформі "Авито". Як правило, їх публікують приватні рекрутери без відгуків, а їхні облікові записи створені нещодавно.

Водночас родичі військовослужбовців та навіть російські Z-блогери заявляють, що такі пропозиції є обманом, і після підписання контракту новобранців часто відправляють у штурмові підрозділи.

За словами одного з російських військових блогерів, навіть якщо людям обіцяють роботу водієм або техніком, на фронті їх можуть швидко перенаправити у штурмові підрозділи через нестачу особового складу.

Родичі військових також повідомляють у профільних чатах, що у контрактах іноді вказують тилові посади, однак на практиці солдати опиняються на передовій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у цифровому магазині відеоігор Steam з’явилася російська гра під назвою Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, яка подає російську армію у позитивному світлі та поширює пропагандистські наративи про війну в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/astrapress/106947
Теги:

Новини

Всі новини