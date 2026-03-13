Солдати рф шоковані обманом: куди їх жене влада

У російських соціальних мережах активно поширюються оголошення про набір на контрактну службу в армії РФ із обіцянками роботи в тилових підрозділах, однак на практиці новобранців часто відправляють у штурмові підрозділи.

Як росіяни опиняються в штурмових підрозділах

Про це повідомляє видання ASTRA.

У рекламі пропонують виплати у кілька мільйонів рублів у перший день служби, а також зарплату від 200 тисяч рублів. При цьому в оголошеннях підкреслюють, що йдеться не про штурмові підрозділи.

Зокрема в повідомленнях зазначаються вакансії охоронців, електриків, зварювальників або водіїв, а також служба у так званих тилових частинах чи на другій-третій лінії.

Подібні оголошення розміщують і на платформі "Авито". Як правило, їх публікують приватні рекрутери без відгуків, а їхні облікові записи створені нещодавно.

Водночас родичі військовослужбовців та навіть російські Z-блогери заявляють, що такі пропозиції є обманом, і після підписання контракту новобранців часто відправляють у штурмові підрозділи.

За словами одного з російських військових блогерів, навіть якщо людям обіцяють роботу водієм або техніком, на фронті їх можуть швидко перенаправити у штурмові підрозділи через нестачу особового складу.

Родичі військових також повідомляють у профільних чатах, що у контрактах іноді вказують тилові посади, однак на практиці солдати опиняються на передовій.

