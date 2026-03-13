Солдаты России шокированы обманом: куда их гонит власть

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В российских социальных сетях активно распространяются объявления о наборе на контрактную службу в армии РФ с обещаниями работы в тыловых подразделениях, однако на практике новобранцев часто отправляют в штурмовые подразделения.
Как россияне оказываются в штурмовых подразделениях
Об этом сообщает издание ASTRA.
В рекламе предлагают выплаты в несколько миллионов рублей в первый день службы, а также зарплату от 200 тысяч рублей. При этом в объявлениях подчеркивают, что речь идет не о штурмовых подразделениях.
В частности, в сообщениях указываются вакансии охранников, электриков, сварщиков или водителей, а также служба в так называемых тыловых частях или на второй-третьей линии.
Подобные объявления размещают и на платформе "Авито". Как правило, их публикуют частные рекрутеры без отзывов, а их аккаунты созданы недавно.
В то же время, родственники военнослужащих и даже российские Z-блоггеры заявляют, что такие предложения являются обманом, и после подписания контракта новобранцев часто отправляют в штурмовые подразделения.
По словам одного из российских военных блоггеров, даже если людям обещают работу водителем или техником, на фронте их могут быстро перенаправить в штурмовые подразделения из-за нехватки личного состава.
Родственники военных также сообщают в профильных чатах, что в контрактах иногда указывают тыловые должности, однако на практике солдаты оказываются на передовой.