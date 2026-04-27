Солдат рф один штурманув три позиції ЗСУ: російська пропаганда немає меж

Голова окупаційної адміністрації так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив про нібито успішні дії російського військового, який, за його словами, самостійно знищив три опорні пункти Збройних сил України.

У своєму коментарі він зазначив, що бойові дії на лінії фронту змінилися, зокрема через активне використання безпілотників, що ускладнює пересування великих груп військових.

Саме цим Пушилін пояснив, що окремі бойові завдання виконуються малими групами або навіть поодинці.

Водночас подібні заяви не мають незалежного підтвердження і розглядаються як елемент інформаційної війни.

Експерти неодноразово звертали увагу, що подібні повідомлення можуть бути частиною пропагандистських наративів, спрямованих на створення образу “героїзму” та підтримку морального стану в російському інформаційному просторі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що один із колишніх польових командирів угруповання "ДНР" Олександр Ходаковський виступив із критикою складу російських сил, задіяних у війні проти України.

У своїй заяві він стверджує, що на окуповані території прибуває значна кількість людей із різних регіонів Росії, яких він характеризує як соціально проблемний контингент. За його словами, йдеться про велику кількість осіб із ознаками психологічних проблем, і частина з них, імовірно, не планує повертатися назад після завершення бойових дій. Ходаковський також висловив занепокоєння наслідками такого явища для окупованих територій. Його заява викликала резонанс, оскільки подібна критика лунає від представника проросійських сил, який бере участь у конфлікті з 2014 року. Експерти зазначають, що подібні висловлювання можуть свідчити про внутрішні проблеми та напруження в середовищі російських і проросійських підрозділів.

