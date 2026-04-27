Глава оккупационной администрации так называемой ДНР Денис Пушилин заявил о якобы успешных действиях российского военного, который, по его словам, самостоятельно уничтожил три опорных пункта Вооруженных сил Украины.

Пропаганда рф

В своем комментарии он отметил, что боевые действия на линии фронта изменились, в частности, из-за активного использования беспилотников, что затрудняет передвижение больших групп военных.

Именно этим Пушилин объяснил, что отдельные боевые задания выполняются малыми группами или даже в одиночку.

В то же время, подобные заявления не имеют независимого подтверждения и рассматриваются как элемент информационной войны.

Эксперты неоднократно обращали внимание, что подобные сообщения могут являться частью пропагандистских нарративов, направленных на создание образа "героизма" и поддержание морального положения в российском информационном пространстве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что один из бывших полевых командиров группировки ДНР Александр Ходаковский выступил с критикой состава российских сил, задействованных в войне против Украины.

В своем заявлении он утверждает, что на оккупированные территории прибывает значительное количество людей из разных регионов России, которые он характеризует как социально проблемный контингент. По его словам, речь идет о большом количестве лиц с признаками психологических проблем, и часть из них, по всей вероятности, не планирует возвращаться назад после завершения боевых действий. Ходаковский также выразил обеспокоенность последствиями такого явления для оккупированных территорий. Его заявление вызвало резонанс, поскольку подобная критика раздается от представителя пророссийских сил, участвующего в конфликте с 2014 года. Эксперты отмечают, что подобные высказывания могут свидетельствовать о внутренних проблемах и напряжениях в среде российских и пророссийских подразделений.

