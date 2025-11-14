Цієї ночі українські воїни успішно застосували "довгі Нептуни" по визначених цілях на російській території. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор.

Сьогодні Україна застосувала «Довгі Нептуни»: Зеленський показав відео

За його словами, українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати.

"Дякую кожному, хто працює на нашу ракетну програму і дає Україні цю влучність і далекобійність. Слава Україні!" – наголосив президент.





Він також повідомив, що сьогодні була доповідь Головкома та вже кілька доповідей командувача Повітряних сил.

"Перше: спрацювали наші "петріоти" та ще деякі інші системи, і є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет. Зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО – системами, що здатні збивати балістику.

Друге: доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак, вибрані мішені. Росія продовжує терор проти українських міст, саме проти мирної інфраструктури, і ключовими мішенями для Росії цієї ночі були житлові райони в Києві та енергетичні об’єкти", – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі сталися удари по Новоросійську. Українські дрони уночі вдарили по одній із найбільших нафтобаз на півдні росії – об’єкту “Шесхарис” у Новоросійську, який є важливим логістичним вузлом для транспортування нафти марки Urals. За даними російських служб, унаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено кілька житлових будинків та громадянське судно в порту.