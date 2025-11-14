Этой ночью украинские воины успешно применили "Длинные Нептуны" по определенным целям на российской территории. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор.

Сегодня Украина применила «Длинные Нептуны»: Зеленский показал видео

По его словам, украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты.

"Благодарю каждого, кто работает на нашу ракетную программу и дает Украине эту точность и дальнобойность. Слава Украине!" – подчеркнул президент.





Он также сообщил, что сегодня был доклад Главкома и уже несколько докладов командующего Воздушными силами.

"Первое: сработали наши "петриоты" и некоторые другие системы, и есть за эту ночь обезвреживание 14 российских ракет. В частности, сбиты две аэробалистические и шесть баллистических российских ракет. И мы будем в дальнейшем укреплять этот компонент нашей ПВО – системами, способными сбивать баллистику.

Второе: поручил дипломатам максимально информировать партнеров о российских атаках, характере этих атак, избранных мишенях. Россия продолжает террор против украинских городов, именно против мирной инфраструктуры, и ключевыми мишенями для России в эту ночь были жилые районы в Киеве и энергетические объекты", – подчеркнул глава государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью произошли удары по Новороссийску. Украинские дроны ночью ударили по одной из крупнейших нефтебаз на юге россии – объекту "Шесхарис" в Новороссийске, который является важным логистическим узлом для транспортировки нефти марки Urals. По данным российских служб, в результате атаки возник пожар, повреждены несколько жилых домов и гражданское судно в порту.