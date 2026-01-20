logo_ukra

Смертельний удар РФ по Запоріжжю: повідомляють про загиблих
commentss НОВИНИ Всі новини

Смертельний удар РФ по Запоріжжю: повідомляють про загиблих

У місті також пошкоджено приватні будинки та автомобілі

20 січня 2026, 20:39
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Увечері 20 січня Росія завдала чергового удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки на цей час відомо про трьох загиблих людей.

Смертельний удар РФ по Запоріжжю: повідомляють про загиблих

Удар по Запоріжжю. Фото: з відкритих джерел

Росіяни забрали життя подружжя: 48-річного чоловіка та 43-річної жінки. Загинув також їхній 57-річний сусід. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 

У місті пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, згоріли три автівки.

"Через ворожий удар без електрики залишилися майже 1500 абонентів. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація", — зазначив Федоров.

Як повідомляв портал "Коментарі", російська ракета "Циркон", застосована проти України, пролетіла над Вінницькою областю та влучила в об’єкт критичної інфраструктури. Про це сказав Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил України. Відповідаючи на запитання щодо використання цієї ракети, Ігнат уточнив: "Летів у Вінницьку область по об’єкту критичної інфраструктури". Він також зазначив, що ворог часто намагається вражати енергетичні об’єкти країни.

Начальник управління комунікацій наголосив, що "Циркон" є протикорабельною ракетою, яка рухається по балістичній траєкторії.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила, що внаслідок нічної атаки влучання сталося по об’єкту критичної інфраструктури. 

Раніше Повітряні сили України розповіли, чим саме ворог атакував країну протягом ночі. За їхніми даними, російські окупанти запустили протикорабельну ракету "Циркон" з території тимчасово окупованого Криму, а також випустили 18 балістичних ракет типу Іскандер-М та С-300 і 15 крилатих ракет Х-101. 



Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/32197
