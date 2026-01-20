Смертельний удар РФ по Запоріжжю: повідомляють про загиблих

Увечері 20 січня Росія завдала чергового удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки на цей час відомо про трьох загиблих людей.

Удар по Запоріжжю. Фото: з відкритих джерел

Росіяни забрали життя подружжя: 48-річного чоловіка та 43-річної жінки. Загинув також їхній 57-річний сусід. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

У місті пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, згоріли три автівки.

"Через ворожий удар без електрики залишилися майже 1500 абонентів. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація", — зазначив Федоров.

Як повідомляв портал "Коментарі", російська ракета "Циркон", застосована проти України, пролетіла над Вінницькою областю та влучила в об’єкт критичної інфраструктури. Про це сказав Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил України. Відповідаючи на запитання щодо використання цієї ракети, Ігнат уточнив: "Летів у Вінницьку область по об’єкту критичної інфраструктури". Він також зазначив, що ворог часто намагається вражати енергетичні об’єкти країни.

Начальник управління комунікацій наголосив, що "Циркон" є протикорабельною ракетою, яка рухається по балістичній траєкторії.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила, що внаслідок нічної атаки влучання сталося по об’єкту критичної інфраструктури.

Раніше Повітряні сили України розповіли, чим саме ворог атакував країну протягом ночі. За їхніми даними, російські окупанти запустили протикорабельну ракету "Циркон" з території тимчасово окупованого Криму, а також випустили 18 балістичних ракет типу Іскандер-М та С-300 і 15 крилатих ракет Х-101.