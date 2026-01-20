logo

Смертельный удар РФ по Запорожью: сообщают о погибших
Смертельный удар РФ по Запорожью: сообщают о погибших

В городе также повреждены частные дома и автомобили

20 января 2026, 20:39
Автор:
Вечером 20 января Россия нанесла очередной удар по Запорожью. В результате вражеской атаки в настоящее время известно о трех погибших людях.

Смертельный удар РФ по Запорожью: сообщают о погибших

Удар по Запорожью. Фото: из открытых источников

Россияне унесли жизни супругов: 48-летнего мужчину и 43-летней женщины. Погиб также их 57-летний сосед. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В городе повреждено по меньшей мере шесть частных домов, сгорели три автомобиля.

"Из-за вражеского удара без электричества остались почти 1500 абонентов. Восстановительные работы начнутся, как только разрешит ситуация безопасности", — отметил Федоров.

Как сообщал портал "Комментарии", российская ракета "Циркон", примененная против Украины, пролетела над Винницкой областью и попала в объект критической инфраструктуры. Об этом сказал Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины. Отвечая на вопрос использования этой ракеты, Игнат уточнил: "Летела в Винницкую область по объекту критической инфраструктуры". Он также отметил, что враг часто пытается поражать энергетические объекты страны.

Начальник управления коммуникаций подчеркнул, что "Циркон" — противокорабельная ракета, которая двигается по баллистической траектории.

Глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная сообщила, что в результате ночной атаки попадание произошло по объекту критической инфраструктуры.

Ранее Воздушные силы Украины рассказали, чем именно враг атаковал страну ночью. По их данным, российские оккупанты запустили противокорабельную ракету "Циркон" с территории временно оккупированного Крыма, а также выпустили 18 баллистических ракет типа Искандер-М и С-300 и 15 крылатых ракет Х-101.



Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/32197
