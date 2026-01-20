РФ підступно атакувала Україну "Цирконом": у Повітряних силах назвали важливу особливість

Російська ракета "Циркон", застосована проти України, пролетіла над Вінницькою областю та влучила в об’єкт критичної інфраструктури. Про це в коментарі УНІАН повідомив Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил України.

Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання щодо використання цієї ракети, Ігнат уточнив: "Летів у Вінницьку область по об’єкту критичної інфраструктури". Він також зазначив, що ворог часто намагається вражати енергетичні об’єкти країни.

Начальник управління комунікацій наголосив, що "Циркон" є протикорабельною ракетою, яка рухається по балістичній траєкторії. "Ми вже збивали такі ракети раніше. Щоб успішно протидіяти їм, необхідно мати відповідні засоби у потрібний час і в потрібному місці", – додав Ігнат.

У свою чергу Наталя Заболотна, керівниця Вінницької обласної військової адміністрації, повідомила, що внаслідок нічної атаки влучання сталося по об’єкту критичної інфраструктури.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Усі служби працюють на місці події", – наголосила вона.

Раніше Повітряні сили України розповіли, чим саме ворог атакував країну протягом ночі. За їхніми даними, російські окупанти запустили протикорабельну ракету "Циркон" з території тимчасово окупованого Криму, а також випустили 18 балістичних ракет типу Іскандер-М та С-300 і 15 крилатих ракет Х-101.

ЯК вже писали "Коментарі", на стан енергетичної системи України впливають не лише російські обстріли, а й погодні умови – сильні морози та короткий світловий день. Через це покращення ситуації в енергетиці очікується приблизно після 20 лютого, коли тривалість світлового дня збільшиться, а виробництво електроенергії завдяки сонячним установкам зросте.