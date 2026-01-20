РФ коварно атаковала Украину "Цирконом": в Воздушных силах назвали важную особенность

Российская ракета "Циркон", примененная против Украины, пролетела над Винницкой областью и попала в объект критической инфраструктуры. Об этом в комментарии сообщил Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины.

Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос использования этой ракеты, Игнат уточнил: "Летов в Винницкую область по объекту критической инфраструктуры". Он также отметил, что враг часто пытается поражать энергетические объекты страны.

Начальник управления коммуникаций подчеркнул, что "Циркон" является противокорабельной ракетой, которая двигается по баллистической траектории. "Мы уже сбивали такие ракеты раньше. Чтобы успешно противодействовать им необходимо иметь соответствующие средства в нужное время и в нужном месте", – добавил Игнат.

В свою очередь Наталья Заболотная, руководитель Винницкой областной военной администрации, сообщила, что в результате ночной атаки попадание произошло по объекту критической инфраструктуры.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Все службы работают на месте происшествия", – подчеркнула она.

Ранее Воздушные силы Украины рассказали, чем именно враг атаковал страну ночью. По их данным, российские оккупанты запустили противокорабельную ракету "Циркон" с территории временно оккупированного Крыма, а также выпустили 18 баллистических ракет типа Искандер-М и С-300 и 15 крылатых ракет Х-101.

Как уже писали "Комментарии", на состояние энергетической системы Украины влияют не только российские обстрелы, но и погодные условия – сильные морозы и короткий световой день. Поэтому улучшение ситуации в энергетике ожидается примерно после 20 февраля, когда продолжительность светового дня увеличится, а производство электроэнергии благодаря солнечным установкам вырастет.